失智長者走失 人在山區最危險

藝人林葉亭八十五歲父親因失智症多次離家走失，去年一月十六日再次失蹤，其最後身影出現在台北市士林山區，警、消投入上百人次地毯式搜索，一月二十四日接獲通報至善路三段一處民家水塘中出現男屍，深入調查才確認死者身分就是林父。

參與搜索的員警說，當時農曆年節期間，林父趁家人大掃除時離家走失，警方雖立刻依照林家人提供的衣著特徵，調閱監視器畫面追查林父下落，但山區監視器布建密度較低，旋即出現斷點而無法追下去。直到民家偶然派人清理環境，才發現水塘裡有異，遺憾當時林父已明顯死亡。

多次協尋失智長者的警官說，通常民眾通報家人走失，警方會先確認走失者身分資料、衣著特徵等，若有輕生、被誘拐、疾病等生命危險，將會展開緊急協尋，派員調閱監視器畫面、現地查訪並通報沿途轄區警方協尋。

以台北市來說，士林、北投、內湖、文山等區，只要居民結構密集、鄰近山區，有失智長者走失時，警方都會特別提高警覺，因失智者迷失後，如在市區四處亂走，或任意搭公車，都還容易被監視器捕捉到，但往山區移動就特別危險，不僅監視器布建較少，陌生的山路看起來都長得一樣，山區降溫快，迷失者容易失溫而發生意外。

若是在巡邏時發現走失者，背後也是大工程，如幼童、身心障礙者、失智者，往往只能依照隻字片語或衣著特徵分析比對，直到找到回家路。

警官提醒，家中有失智長者務必注意「三不六要」原則，即「三不」是報案不用等、不用跑、不用錢，「六要」是要更新照片、要替長者配戴愛心手鍊、要做指紋捺印、要替長者別上愛心布標、要攜ＧＰＳ定位裝置、要加強鄰里守望相助，力求意外時，失智家人可以盡早找到返家路。