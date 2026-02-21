少年涉詐攀升 不少人是逃家

少年涉詐人數不斷攀升，幾乎都是當車手或提供人頭帳戶。圖／善化警分局提供

青少年失蹤人口居高，不少可能被犯罪集團利用。警政署統計，十二歲到十七歲少年涉詐，二○二三年逾二一○○人，前年超過三千人，去年一到八月已逼近三千人，少年涉詐人數不斷攀升，其中不少是逃家，幾乎都當車手或提供人頭帳戶。

根據統計，二○二三年全國查獲二一八六名少年涉詐，前年查獲三三二四人，去年一至八月則達二九四三人，相較前年同期僅一五六三人，增加一千多人；再細項分析，少年涉詐多以提領車手為主，是詐團組織裡最底層成員。

台北市陳姓刑事警官指出，少年涉詐幾乎是當車手或提供人頭帳戶，部分少年還坐大成為車手頭，這些涉詐少年多是家庭出現問題的非行少年，因為家庭沒溫暖或沒有人管，容易混在宮廟或幫派，由於沒有收入，因此會找經濟來源，過去少年擔任陣頭或替人討債、參加白事替人助勢，頂多拿個五百、一千元，或被請一頓吃喝就當報酬，極易打發。

加入詐騙集團後，領取的報酬是詐騙金額百分之二到五，也就是當車手出門一趟，若面交拿一百萬元詐款，報酬就能有二到五萬元，不但工作輕鬆、報酬又高，少年可能看到詐團高層出入高級會館、以名車代步，乾脆加入詐團，希望未來有錢後「改變命運」。

警官指出，少年犯罪以詐騙為大宗是很嚴重的問題，部分少年被抓後以收容代替入監，看起來雖有懲處及輔導，但如果沒有給這些少年擁有改變未來的機會，他們身為社會底層，再犯機會還是相當高；應在家庭關懷與學校教育，投入更多的公共資源，才可能有效減少少年犯罪。