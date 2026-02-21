快訊

美最高法院判川普關稅違法 川普：恥辱

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美最高法院判決 川普對等關稅違法

聽新聞
0:00 / 0:00

少年涉詐攀升 不少人是逃家

聯合報／ 記者廖炳棋翁至成／台北報導

<a href='/search/tagging/2/少年涉詐' rel='少年涉詐' data-rel='/2/238611' class='tag'><strong>少年涉詐</strong></a>人數不斷攀升，幾乎都是當<a href='/search/tagging/2/車手' rel='車手' data-rel='/2/103650' class='tag'><strong>車手</strong></a>或提供人頭<a href='/search/tagging/2/帳戶' rel='帳戶' data-rel='/2/239475' class='tag'><strong>帳戶</strong></a>。圖／善化警分局提供
少年涉詐人數不斷攀升，幾乎都是當車手或提供人頭帳戶。圖／善化警分局提供

青少年失蹤人口居高，不少可能被犯罪集團利用。警政署統計，十二歲到十七歲少年涉詐，二○二三年逾二一○○人，前年超過三千人，去年一到八月已逼近三千人，少年涉詐人數不斷攀升，其中不少是逃家，幾乎都當車手或提供人頭帳戶。

根據統計，二○二三年全國查獲二一八六名少年涉詐，前年查獲三三二四人，去年一至八月則達二九四三人，相較前年同期僅一五六三人，增加一千多人；再細項分析，少年涉詐多以提領車手為主，是詐團組織裡最底層成員。

台北市陳姓刑事警官指出，少年涉詐幾乎是當車手或提供人頭帳戶，部分少年還坐大成為車手頭，這些涉詐少年多是家庭出現問題的非行少年，因為家庭沒溫暖或沒有人管，容易混在宮廟或幫派，由於沒有收入，因此會找經濟來源，過去少年擔任陣頭或替人討債、參加白事替人助勢，頂多拿個五百、一千元，或被請一頓吃喝就當報酬，極易打發。

加入詐騙集團後，領取的報酬是詐騙金額百分之二到五，也就是當車手出門一趟，若面交拿一百萬元詐款，報酬就能有二到五萬元，不但工作輕鬆、報酬又高，少年可能看到詐團高層出入高級會館、以名車代步，乾脆加入詐團，希望未來有錢後「改變命運」。

警官指出，少年犯罪以詐騙為大宗是很嚴重的問題，部分少年被抓後以收容代替入監，看起來雖有懲處及輔導，但如果沒有給這些少年擁有改變未來的機會，他們身為社會底層，再犯機會還是相當高；應在家庭關懷與學校教育，投入更多的公共資源，才可能有效減少少年犯罪。

車手 少年涉詐 詐騙集團 帳戶 少年犯

延伸閱讀

網路想買菜遇詐騙 詐團要求提供有3萬元帳戶險被騙錢

詐團御用律師私刻印章爭取車手委任辯護 法院判決曝

北市女遭假投資詐騙 捧700萬面交遭飛車搶奪疑詐團黑吃黑

兩度加入詐團不知悔改 女騙徒遭判刑2年、賠25萬元

相關新聞

失智長者走失 人在山區最危險

藝人林葉亭八十五歲父親因失智症多次離家走失，去年一月十六日再次失蹤，其最後身影出現在台北市士林山區，警、消投入上百人次地...

失蹤人口 去年1-11月全台逾2.1萬人

根據警政署統計，去年一至十一月全台有二萬一九六九人被報失蹤，超過一半失蹤原因與家庭、疾病相關，其中青少年離家出走、幼童隨...

少年涉詐攀升 不少人是逃家

青少年失蹤人口居高，不少可能被犯罪集團利用。警政署統計，十二歲到十七歲少年涉詐，二○二三年逾二一○○人，前年超過三千人，...

家庭不和失聯 警協尋拒回家

台南婦產科名醫侯娟妃與家人不和，去年停業後與家人失聯，家人為此通報失聯鬧上新聞版面；台灣成年人失蹤比率高居第一，受理多起...

家庭疏離…學者：兒少離家 網路成誘因

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立指出，全球包括歐美國家的少年與兒童離家出走升高是普遍現象，並與網路興起脫不開關係，不過...

翻船憾事 童命喪鯉魚潭 業者5萬交保

花蓮九歲鄭姓男童初三隨家人到鯉魚潭乘天鵝船遊湖不幸溺斃，外界質疑遊艇「惡意造浪」導致船隻翻覆釀成意外。檢警昨天相驗，檢方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。