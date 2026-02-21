家庭不和失聯 警協尋拒回家

台南婦產科名醫侯娟妃與家人不和，去年停業後與家人失聯，家人為此通報失聯鬧上新聞版面；台灣成年人失蹤比率高居第一，受理多起失蹤報案的員警直指家庭失和、經濟問題應是主因，林姓警員就曾碰過協尋失蹤人口，找到人卻也不願回家，丟下一句「不要跟家人說我在哪」轉頭就走，讓協尋員警感到無奈。

侯娟妃不是唯一因不想與家人再聯絡而報失蹤的案例，一名成長於大家庭的廿七歲工程師，因為與家人在許多問題上都覺得難以溝通，封鎖了家人的電話與群組，不想再連絡。但父母還透過電子郵件告訴他，再不聯繫要報警說他失蹤，但他真的只是覺得家人讓他心寒，跟警察說明自己立場後，也不願返家。

一名員警回憶，曾遇過因家人間糾紛通報失蹤的案例，明明是成年男子因感情事件與家人鬧翻，離家後不想再與家人聯繫，父母卻一再稱兒子可能出事，多次報案。雖然找到當事人，但了解原委後，只能感慨家家有本難念的經。

從警十年的林姓警員，多年前協尋一名中年男子，成功在轄區找到人，對方卻只丟下一句「不要跟家人說我在哪」轉頭就走，不願回家，讓協尋的林姓員警感到無奈，只能轉達家屬他的說法後，依法撤銷協尋。

林姓警員說，除了重病、失智或身心疾病等因素外，最常見失蹤原因不外乎跟家人、親友吵架，或是碰到經濟問題等，成年人若失蹤沒涉及刑事犯罪，即便找到人也無強制力可帶回，最多只是轉達家人關心，要他聯繫一下家人報平安，不能強逼對方回家。