快訊

美最高法院判川普關稅違法 川普：恥辱

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美最高法院判決 川普對等關稅違法

聽新聞
0:00 / 0:00

家庭不和失聯 警協尋拒回家

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

台南婦產科名醫侯娟妃與家人不和，去年停業後與家人失聯，家人為此通報失聯鬧上新聞版面；台灣成年人失蹤比率高居第一，受理多起失蹤報案的員警直指家庭失和、經濟問題應是主因，林姓警員就曾碰過協尋失蹤人口，找到人卻也不願回家，丟下一句「不要跟家人說我在哪」轉頭就走，讓協尋員警感到無奈。

侯娟妃不是唯一因不想與家人再聯絡而報失蹤的案例，一名成長於大家庭的廿七歲工程師，因為與家人在許多問題上都覺得難以溝通，封鎖了家人的電話與群組，不想再連絡。但父母還透過電子郵件告訴他，再不聯繫要報警說他失蹤，但他真的只是覺得家人讓他心寒，跟警察說明自己立場後，也不願返家。

一名員警回憶，曾遇過因家人間糾紛通報失蹤的案例，明明是成年男子因感情事件與家人鬧翻，離家後不想再與家人聯繫，父母卻一再稱兒子可能出事，多次報案。雖然找到當事人，但了解原委後，只能感慨家家有本難念的經。

從警十年的林姓警員，多年前協尋一名中年男子，成功在轄區找到人，對方卻只丟下一句「不要跟家人說我在哪」轉頭就走，不願回家，讓協尋的林姓員警感到無奈，只能轉達家屬他的說法後，依法撤銷協尋。

林姓警員說，除了重病、失智或身心疾病等因素外，最常見失蹤原因不外乎跟家人、親友吵架，或是碰到經濟問題等，成年人若失蹤沒涉及刑事犯罪，即便找到人也無強制力可帶回，最多只是轉達家人關心，要他聯繫一下家人報平安，不能強逼對方回家。

失蹤 家人 失聯 婦產科 警察

延伸閱讀

照實說還是「裝窮」？她領50萬年終不敢跟父母講 網勸：悶聲發大財

手術室外自稱醫師父推銷「神奇藥膏」 男心急陪母開刀被騙4千

台北男大生台中公園奔跑赴約噴掉錢包...好心市民跟警接力找回

迷戀K-Pop手機遭沒收 印度三姊妹同墜樓父母崩潰

相關新聞

失智長者走失 人在山區最危險

藝人林葉亭八十五歲父親因失智症多次離家走失，去年一月十六日再次失蹤，其最後身影出現在台北市士林山區，警、消投入上百人次地...

失蹤人口 去年1-11月全台逾2.1萬人

根據警政署統計，去年一至十一月全台有二萬一九六九人被報失蹤，超過一半失蹤原因與家庭、疾病相關，其中青少年離家出走、幼童隨...

少年涉詐攀升 不少人是逃家

青少年失蹤人口居高，不少可能被犯罪集團利用。警政署統計，十二歲到十七歲少年涉詐，二○二三年逾二一○○人，前年超過三千人，...

家庭不和失聯 警協尋拒回家

台南婦產科名醫侯娟妃與家人不和，去年停業後與家人失聯，家人為此通報失聯鬧上新聞版面；台灣成年人失蹤比率高居第一，受理多起...

家庭疏離…學者：兒少離家 網路成誘因

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立指出，全球包括歐美國家的少年與兒童離家出走升高是普遍現象，並與網路興起脫不開關係，不過...

翻船憾事 童命喪鯉魚潭 業者5萬交保

花蓮九歲鄭姓男童初三隨家人到鯉魚潭乘天鵝船遊湖不幸溺斃，外界質疑遊艇「惡意造浪」導致船隻翻覆釀成意外。檢警昨天相驗，檢方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。