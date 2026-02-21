家庭疏離…學者：兒少離家 網路成誘因

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立指出，全球包括歐美國家的少年與兒童離家出走升高是普遍現象，並與網路興起脫不開關係，不過網路畢竟只是工具，家庭親子疏離才是根本原因。

林書立說，現在兒童、少年離家，不管是非法打工或找網友，常依靠網路尋找離家時的資源，儘管目前台灣警方多能很快找回來失蹤兒少，但擔心的是離家這段時間，失蹤的兒少是否因為網路誘惑及所遇非人，以為找到依靠不願回家。

林書立指出，依據紅十字國際委員會（ICRC）以及美國國家失蹤與受虐兒童中心（NCMEC）和警方報告，全球失蹤青少年人數持續上升或居高不下，驅動因素包括誘騙、犯罪等網路剝削、虐待、忽視、衝突等家庭問題、精神健康危機。法國二○二四年的報告資料顯示，自二○一八年以來，離家出走的兒童中，十五歲以下兒童的數量持續上升。

林書立指出，現在的兒童因為網路原因比以前早熟，但也伴隨著風險升高，可能接觸到不適當的網路內容，儘管網路有分級制度，但時常形同虛設；也因此澳洲在去年十二月，下狠手實施全球首個「十六歲以下兒童社群媒體禁令」，保護兒童免受網路霸凌、成癮及不良內容的危害，但成效如何仍有待觀察。

對於少年及兒童離家出走，一名負責少年業務警官說，很多孩子在校面對課業、同儕相處壓力，放學或假日又被安排到補習班或才藝班，其實並不快樂，加上是成長於網路時代的「數位原住民」，心智年齡尚未成熟，卻過早接受「超齡」資訊，心理健康受影響。

這名警官說，多數父母工作繁忙，甚至孩子回家時還在加班，雖是為家庭打拚，但欠缺與孩子互動時間，不了解孩子的內心世界；孩子缺乏對家庭依附感及情緒價值，認為父母不了解自己，「外面的朋友」比較了解自己，可能被網友拐騙或被犯罪集團利用，反而在過程中感受自我肯定，離家出走。

他說，孩子可能被網友騙取性私密影像，甚至被騙出門猥褻、侵犯，或被詐騙集團吸收當車手，相關機關須重視少年及兒童逃家問題。

他建議，衛福部、教育部應加強親職教育相關指引，如孩子觸犯刑罰法律，父母忽視教養，由司法院強制親職教育輔導，提升家庭功能，學校發現孩子未到校須立即通報相關系統協尋，並加強尋獲後的復學輔導。