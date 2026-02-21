失蹤人口 去年1-11月全台逾2.1萬人

警政署統計去年一至十一月全台被報失蹤人口，其中十二歲到十七歲少年失蹤三七五四人，且女多於男。圖／聯合報系資料照片

根據警政署統計，去年一至十一月全台有二萬一九六九人被報失蹤，超過一半失蹤原因與家庭、疾病相關，其中青少年離家出走、幼童隨家屬離家、長者失智走失，三大族群合計占失蹤人口結構過半。

統計顯示，失蹤原因以「離家出走」最多共一萬零四十六人，占約四成五七。其中十二歲到十七歲少年失蹤三七五四人，高達六成五是因逃家失蹤，在所有逃家年齡層中比率最高；另幾乎所有失蹤人口性別都是男多於女，只有十二到十七歲，女性高於男性。

逃家問題也出現在小學生層級，截至九月七至十一歲兒童有三八九人報案失蹤，原因約三成七為離家出走；值得注意的是，二○二○年該年齡段兒童通報失蹤為三百人，兩年後超過四百人，前年四六九人，有逐年攀升趨勢。連續四年，離家出走一躍成為通報失蹤的最大原因，顯示逃家問題逐漸影響更低年齡層。

六歲以下幼童有二四○件失蹤案，主要原因不是「走丟」，而是「隨父或母、親屬離家」，占約八成一；這類原因失蹤尋獲率約九成五，與長者因「失智症走失」尋獲率約百分之九九點七、「迷途走失」接近百分之百有相當差距，警方分析，幼童因父母、親屬離家失蹤，可能與監護權爭議、家庭糾紛、外籍配偶返鄉等因素有關。

所有失蹤人口中，最大族群為廿四至六十四歲壯年，共一萬零七六○人，占約四成九。警方認為壯年失蹤多與工作、情緒或家庭壓力有關，成因相對分散，也提高協尋與預防的難度。

六十五歲以上失蹤人口四六九九人，占約兩成一；其中約四成的長者失蹤原因為「失智症走失」，顯示在高齡化與失智症人口攀升下，長者走失已成為長照體系亟需面對的風險議題。

警政署統計，過去五年全台每年報案失蹤人口約在兩萬四千七百人左右，警方協尋人口的整體尋獲率平均維持在八成七以上。台北市陳姓警官指出，台灣失蹤人口問題與治安並無高度相關，更像是家庭壓力、教育體系與長照資源缺口的反映。

陳姓警官則認為，警方除持續強化協尋與科技定位工具外，社政、教育與衛福體系也須同步介入，針對高風險家庭、校園情緒困擾學生與失智長者建立更早期的預警與支持機制。