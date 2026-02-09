快訊

北市迎最大民辦都更案！內湖42年海砂屋國宅大翻身 房價上看3倍跳

又挑北捷 學者：模仿效應發酵

又挑北捷 學者：模仿效應發酵

聯合報／ 記者李隆揆李奕昕／台北報導

張文事件經過月餘，北捷昨遭人接連縱火，再次引起民眾緊張情緒，有學者認為，昨「縱火陳情」犯罪動機不同，但不能排除是「模仿效應」發酵結果，政府應透過教育和司法手段約制嚇阻類似犯罪，媒體也應避免對案情鉅細靡遺描述。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎說，曾男可能想以縱火引起社會關注，表達自身訴求，犯後變裝逃逸，顯見是計畫性犯罪，動機、手法較類似廿多年前的「白米炸彈客」，都是利用公眾對爆炸、火災的恐懼提出訴求。

不過近年國內少見透過激烈手段向政府請願案件，曾男動機雖與一二一九隨機攻擊案「為了聲東擊西而連續縱火」不同，仍很難說未受該案影響。

他說，案發後相關新聞報導勢必引起民眾關注，也可能誘發潛在犯罪者參考、模仿，在犯罪學領域確實存在模仿效應；媒體肩負民眾知的權利，另方面也許能在報導中只針對客觀事實描述，犯案手法上有所保留，避免對案情鉅細靡遺呈現。

中正大學犯罪防治學系暨研究所教授許華孚說，曾男選在北捷系統連續縱火，恐怕已是一二一九隨機攻擊案模仿效應在發酵，無論動機是否相同、有無傷及他人，相關犯行都沒有考慮到他人的安危。

他認為，北捷加強相關演練後，人員應變能力已經有所提升，昨天案發後站務人員及時因應，避免災禍，但政府和社會接下來仍須思考，如何約制嚇阻類似案件發生；或透過社會安全網提前掌握、接住可能失控個案，否則未來任何人只要不高興，或是有訴求，都可能引起群眾恐慌。

又挑北捷 學者：模仿效應發酵

