快訊

北市迎最大民辦都更案！內湖42年海砂屋國宅大翻身 房價上看3倍跳

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷縱火 怨重劃不公 台中老翁燒2廁所

聯合報／ 記者李隆揆游振昇／連線報導

警方火速逮人，依刑法<a href='/search/tagging/2/縱火' rel='縱火' data-rel='/2/103725' class='tag'><strong>縱火</strong></a>、恐嚇危害公安罪嫌將曾男（中）移送法辦。記者李隆揆／攝影
警方火速逮人，依刑法縱火、恐嚇危害公安罪嫌將曾男（中）移送法辦。記者李隆揆／攝影

七十二歲曾姓男子昨在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，站務人員及時發現滅火未釀傷亡；曾是台中大夫第重劃區自救會會長，落網後稱不滿重劃案陳情多年無果「想讓社會關注土地糾紛」才犯案；警詢後依縱火、恐嚇公眾危安等罪嫌送辦。

警方調查，曾男昨天上午從台中搭火車北上，近十二時在北捷大安森林公園站地下一樓男廁焚燒沾有汽油稻草，留下陳情信，犯後搭公車到台北車站，步行到北捷西門站搭捷運至善導寺站，下午近二時以相同手法在男廁縱火。

預備衣物變裝 疑欲製造斷點

曾男犯案途中多次變換交通方式，預備衣物變裝，過程中將橘色外套、紅色帽子更換成灰色外套、藍色帽子，疑刻意製造斷點。他在大安森林公園站縱火後，轄區大安警分局調閱監視器畫面追查犯嫌特徵，通報鄰近警分局加強查處；下午曾在善導寺站二度縱火，轄區中正警一分局立即掌握行蹤，下午二時十分在林森南路、仁愛路口將人逮捕。

曾男落網後情緒平穩，指因不滿大夫第重劃區糾紛陳情多年無果，想進一步引起社會公眾關注，認在首都台北行動較容易引起注意；他長期住台中豐原，曾北上監察院陳情，才在相對熟悉的善導寺站犯案，至於大安森林公園站，是因曾跟朋友到附近逛過。

揚言總統府陳情 里長曾關心

神岡大夫第重劃為自辦重劃，引用舊法規引爭議，曾有議員陪自救會向監察委員陳情，訴求台中市政府遵循憲法釋字七三九號市地重劃辦法，比照高雄大寮伍厝自辦重劃區，將不願參加重劃地主剔除。

曾男二○一四年成立自救會，不斷陳情、抗議、訴訟，認為當地是高速公路豐原交流道特定區，原本有兩條都市計畫道路要開闢，業者自辦重劃，地主只能分回五成七的土地，因此不願加入重劃。

神岡區社口里長陳金地說，曾男四處陳情沒下文，約十天前曾揚言到總統府和美國在台協會陳情。最高法院去年判雙方協調，二月六日重劃委員會原要開會卻流會，他獲知後會同派出所長前去安撫曾男，沒想到曾男昨天跑到台北捷運公廁縱火。

中市府表示 該案屬私權爭議

台中市府表示，自辦重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會爭議屬私權爭議，應循民事訴訟解決；部分地主提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟，法院審理中，市府尊重司法判決。

曾男在北捷善導寺站男廁點燃沾有汽油的稻草縱火。圖／警方提供
曾男在北捷善導寺站男廁點燃沾有汽油的稻草縱火。圖／警方提供

北捷 縱火 台中 重劃區
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台中大夫第重劃爭議...老翁到北捷公廁縱火聲稱不滿重劃 台中市府回應

稱陳情多年未果赴北捷2站縱火「想引關注」 72歲翁陳情信曝光

台中「大夫第」重劃區自救會長北捷縱火 陳情多年未果想引起關注

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 稱不滿土地糾紛北上燒稻草

相關新聞

東港警查緝毒品案 嫌犯竟持疑似手榴彈與警對峙逾1.5小時

屏東縣東港警分局今執行毒品專案時，下午2時許在屏東縣內埔鄉南華路一處三樓透天厝搜索，現場兩名嫌犯林男、李男，未料林男拒捕...

北捷縱火 怨重劃不公 台中老翁燒2廁所

七十二歲曾姓男子昨在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，站務人員及時發現滅火未釀傷亡；曾是台中大夫第重劃區自救...

又挑北捷 學者：模仿效應發酵

張文事件經過月餘，北捷昨遭人接連縱火，再次引起民眾緊張情緒，有學者認為，昨「縱火陳情」犯罪動機不同，但不能排除是「模仿效...

影／法院開庭未到...他躲警跳下關渡橋 被查出身分拘提到案

50歲鄭男上午9時許搭乘友人車輛因交通違規遭警攔查，友人一路開至淡水關渡橋上後，鄭男因涉妨害秩序罪嫌開庭未到，認為自己被...

清潔工無照毒駕拒檢逃1公里 警攔截圍捕搜出安非他命

台北市蘇姓男子無照駕駛小貨車，左轉未打方向燈被員警騎機車攔查，他拒檢逃逸約1公里，警方攔截圍捕逮獲他，從車上搜出安非他命...

北捷凌晨驚傳1男亮刀引恐慌 大批警力衝進站網驚呼：又是中山站

宋姓男子今凌晨從台北市信義區搭乘台北捷運返回北投住處，途中因身上藏放的刀具露出，民眾嚇壞報警，大批警力在北捷中山站截下宋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。