台中大夫第重劃爭議...老翁到北捷公廁縱火聲稱不滿重劃 台中市府回應

曾姓老翁今天到台北捷運公廁縱火被逮，他聲稱不滿台中神岡大夫第重劃不公，市府未受理陳情，台中市府今天回應。曾男在北捷善導寺站點燃沾有汽油的稻草縱火。圖／警方提供 曾姓老翁今天到台北捷運公廁縱火被逮，他聲稱不滿台中神岡大夫第重劃不公，市府未受理陳情；台中市府今天回應指出，神岡區大夫第自辦市地重劃區因實施期間屢次發生爭議，部分地主向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟案，法院審理中，該自辦重劃區已自107年5月暫緩施工。

市府指出，自辦重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會發生爭議係屬私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，以依法保障地主權益。

73歲曾姓老翁今天到台北捷運大安森林公園站、善導寺站公廁縱火，警方查出他是神岡大夫第重劃自救會長，台中市神岡區社口里長陳金地表示，曾男不願土地被重劃，到處陳情沒下文，曾揚言到總統府和AIT抗議，他和警方昨天到其住家安撫安慰，沒想到對方竟到台北捷運公廁縱火。

曾男不願土地被劃入台中市神岡區大夫第自辦重劃區，2014年成立自救會，不斷陳情、抗議、訴訟，他認為當地是高速公路豐原交流道特定區，原本有2條都市計畫道路要開闢，業者自辦重劃，沒有公園等公共設施，地主還只能分回57%的土地，不公平，不願加入重劃。

陳金地10天前接獲曾翁揚言要去總統府抗議，最高法院去年判決要自救會跟重劃委員會協調，2月6日重劃委員會原本要開會卻流會，他獲知後會同派出所長安撫曾男。

豐原警分局員警說，曾男平常情緒比較不穩定，警方常探視關心，安撫情緒，曾為獨居老人，平常沒有手機，以自行車為交通工具。

神岡大夫第重劃為自辦重劃，引用舊法規引起爭議，曾有台中市議員曾陪同台中市神岡大夫第重劃自救會成員向監察委員陳情，希望比照高雄大寮伍厝自辦重劃區，將不願參加重劃的地主剔除，要求中市府比照辦理。