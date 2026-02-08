稱陳情多年未果赴北捷2站縱火「想引關注」 72歲翁陳情信曝光

72歲曾姓老翁今接連在北捷 大安森林公園 站、善導寺站男廁 縱火 ，幸無人傷；警方查出他是台中市神岡區中山路「大夫第」自辦重劃區居民自救會會長，落網坦承犯行，稱土地糾紛陳情多年無果，才想到台北犯案吸引社會關注，隨身攜帶的請願書內容隨後也曝光。

警方調查，72歲曾男今早8時許從台中搭火車北上，轉搭捷運後，上午11時53分在北捷大安森林公園站男廁點燃沾有汽油的稻草，再搭捷運逃往台北車站，離站後步行至北捷西門站，搭捷運到善導寺站，於下午1時59分以相同手法在該站男廁縱火。

2起縱火案發生後，站務人員皆及時發現並將火勢撲滅，現場皆未釀成人員傷亡；曾男犯後變裝，刻意在台北車站下車離站後，步行前往西門站，刻意製造斷點規避查緝。