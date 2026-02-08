影／法院開庭未到...他躲警跳下關渡橋 被查出身分拘提到案
50歲鄭男上午9時許搭乘友人車輛因交通違規遭警攔查，友人一路開至淡水關渡橋上後，鄭男因涉妨害秩序罪嫌開庭未到，認為自己被通緝，下車後跳下自行車引道後企圖逃走，被警方攔下，查出他雖未到通緝，但是拘提對象，詢後解送法院。
淡水警方今天上午9時許巡邏經過淡水區民權路時，發現1輛轎車變換車道未打方向燈，警方立即尾隨並示意攔查，不料該車開上關渡橋後，右前座乘客突然開車門下車，隨即狂奔至橋邊跳下自行車引道，起身後徒步欲逃逸。
警方見狀上前追捕，最後在自行車引道旁草叢將鄭男逮捕，鄭男被逮後供稱因以為自己被通緝，見到警方才想跑。警方經清查後發現鄭男涉及妨害秩序案，目前是拘提對象，詢後被依法解送士林地方法院偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。