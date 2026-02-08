聽新聞
台中「大夫第」重劃區自救會長北捷縱火 陳情多年未果想引起關注
據悉，台中市神岡區中山路「大夫第」自辦重劃區因居民反對爭議不斷，延宕逾10年，曾男是居民自救會會長，多年來參與訴訟、陳情，他今早8時許從台中搭火車北上，上午11時許、下午1時許接連在北捷大安森林公園站、善導寺站男廁焚燒沾上汽油的稻草縱火，所幸站務人員及時發現滅火，未釀人員傷亡。
首起縱火案轄區大安分局警方介入後，發現火警源自於人為縱火，立即追查犯嫌衣著特徵及行縱，並通報鄰近分局注意，隨後善導寺站再傳火警，轄區中正一分局線上警力旋即展開圍捕，下午2時10分即在中正區林森南路、仁愛路口截獲曾男。
警方調查，曾男在北捷大安森林公園站犯案後，先逃往台北車站出站，四處步行製造斷點規避查緝，途中還一度變裝，將身上的橘色外套、紅色帽子更換成灰白色外套、藍色帽子，隨後從北捷西門站上車，前往善導寺站犯下第二起縱火案。
他落網時身上已無其餘稻草等工具，坦承犯行稱多年陳情無果，北上犯案就是想引起社會關注，讓土地重劃糾紛被看見。
警方表示，員警將曾男逮捕並帶返偵辦，初查曾男無共犯，也無其他後續犯案計畫，主因陳情土地糾紛無果，又因曾在台北生活過，認為在台北活動較容易吸引社會關注，所以北上犯案；全案詢後將依縱火、恐嚇危害公安等罪嫌送辦。
