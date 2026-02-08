北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 稱不滿土地糾紛北上燒稻草

台北市消防局表示，今早11時53分獲報，北捷大安森林公園站B1男廁有雜物起火，火勢由站務人員撲滅，無傷亡；下午1時59分再獲報，北捷善導寺站男廁也有雜物起火，出動消防車8輛、救護車1輛、消防員28人，不久北捷行控中心就回報，火勢已由站務人員撲滅。

警方表示，接連接獲轉通報後，初步發現2案皆是遭人縱火，考量作案手法等，研判2案高度相關，員警擴大調閱監視器畫面追查，分析比對衣著特徵後鎖定犯嫌行蹤，旋即通報鄰近轄區警方展開攔截圍捕，下午2時許在中正區林森南路、仁愛路口附近查獲72歲曾男到案。