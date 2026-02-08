快訊

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 稱不滿土地糾紛北上燒稻草

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北捷運大安森林公園站、善導寺站今午接連傳出男廁遭人縱火，警方根據做案手法等，初判2案相關，旋即依照衣著特徵鎖定犯嫌行蹤，展開攔截圍捕，下午在中正區查獲72歲曾姓男子帶回偵辦，將依刑法縱火、恐嚇危害公安等罪嫌送辦。

台北市消防局表示，今早11時53分獲報，北捷大安森林公園站B1男廁有雜物起火，火勢由站務人員撲滅，無傷亡；下午1時59分再獲報，北捷善導寺站男廁也有雜物起火，出動消防車8輛、救護車1輛、消防員28人，不久北捷行控中心就回報，火勢已由站務人員撲滅。

警方表示，接連接獲轉通報後，初步發現2案皆是遭人縱火，考量作案手法等，研判2案高度相關，員警擴大調閱監視器畫面追查，分析比對衣著特徵後鎖定犯嫌行蹤，旋即通報鄰近轄區警方展開攔截圍捕，下午2時許在中正區林森南路、仁愛路口附近查獲72歲曾男到案。

據悉，曾男是台中豐原人，落網初步供稱不滿住家土地重劃等糾紛而犯案，今早北上接連在北捷男廁焚燒自備的稻草；警方初步排除曾男有共犯協助，指出全案詢後將依縱火、恐嚇危害公安等罪嫌送辦，詳細案情有待進一步對外說明。

轄區中正一分局警方介入偵辦。記者李隆揆／攝影
轄區中正一分局警方介入偵辦。記者李隆揆／攝影

台北捷運 大安森林公園 縱火
相關新聞

台中7旬男子涉北捷連續縱火案 北檢聲請羈押

台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁昨天陸續遭人縱火，警方逮捕涉案的7旬曾姓男子，今天移送台北地檢署偵訊。檢察官訊後依曾男...

詭異！六旬男失足跌落新竹空軍基地旁排水溝 水深僅10公分...救起已死

一名60歲男子今天中午11點半行經新竹市中正路空軍基地旁，因不明原因失足墜落一旁排水溝，新竹市消防局獲報趕抵，該男面朝下...

影／「張忠謀送書」騙老婦投資3272萬 車手柬國走私海洛因返台被抓

詐騙集團上網刊登台積電創辦人張忠謀送書廣告，以投資股票向台北市一名老婦騙走3272萬元。廖姓女子擔任詐團車手取款其中30...

毒駕女撞死新北警所長 鑑定醫師：辨識能力正常

女子陳嘉瑩前年毒駕拒檢，衝撞、拖行派出所長劉宗鑫致死。新北地院今天開庭審理第2天，精神鑑定醫師表示，雖陳女有施用毒品，但...

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

72歲的曾姓男子是台中大夫第重劃區自救會長，疑想讓社會關注土地糾紛，涉嫌在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，...

涉北捷連續縱火案 台中7旬老翁依「公共危險等罪」移送北檢

台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁昨天陸續遭人縱火，台北市警察局中正一警分局逮捕涉案的7旬曾姓男子，今天上午依公共危險等...

