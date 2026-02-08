清潔工無照毒駕拒檢逃1公里 警攔截圍捕搜出安非他命
台北市蘇姓男子無照駕駛小貨車，左轉未打方向燈被員警騎機車攔查，他拒檢逃逸約1公里，警方攔截圍捕逮獲他，從車上搜出安非他命2包，毒品唾液快篩呈陽性反應，依毒品、公共危險罪送辦。
警方調查，清潔工36歲蘇姓男子上月24日凌晨5時許開小貨車，經北市大安區新生南路、和平東路左轉未打方向燈，員警騎機車巡經發現上前攔查，又發現他未繫安全帶，要求停靠路旁受檢，蘇加速逃逸，連闖數個紅燈。
蘇逃逸約1公里，在和平東路巷道被警方攔截圍捕拖下車，警方從車上搜出安非他命4公克及吸食器，毒品唾液快篩呈陽性反應，他坦承施用毒品，稱因罰單未繳被吊銷駕照，無照駕駛才會拒檢逃跑。
警詢後移送，依道路交通管理處罰條例舉發毒駕、闖紅燈、危險駕駛等違規，採尿送驗也呈陽性反應。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
