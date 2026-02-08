聽新聞
北捷凌晨驚傳1男亮刀引恐慌 大批警力衝進站網驚呼：又是中山站
宋姓男子今凌晨從台北市信義區搭乘台北捷運返回北投住處，途中因身上藏放的刀具露出，民眾嚇壞報警，大批警力在北捷中山站截下宋男，雖然他稱水果刀是用來防身，並未掏出或傷人，警詢後仍依社會秩序維護法裁罰。
警方調查，31歲宋男凌晨0時許從信義區搭乘捷運紅線列車前往北投區，途中其他民眾看見宋男胸口口袋有一把刀具，還露出刀鞘，一時驚慌之下，按下列車上的緊急服務鈴報警。
警方獲報不敢大意，立即動員前往北捷中山站，趁列車進站時將宋男帶出，除發現宋男胸口口袋的尖刀，另在其褲子口袋也發現另一把尖刀。
據悉，宋男一下稱水果刀是用來切水果的，一下又稱放在身上防身用的，否認不法意圖，但他行為引起其他民眾恐慌，警詢後仍依社會秩序維護法裁罰。
有目擊過程的民眾上網發文，稱在中山區某居酒屋吃飽喝足後準備搭捷運回家，卻在手扶梯上遇到警察衝出，整個瞬間酒醒；先有3名員警拿盾牌，一路喊「借過！」往站內跑，接著又有員警邊跑邊將甩棍抽出，「從入站開始警笛聲就沒停過」。
該名網友說，最震撼的是，員警邊衝邊對民眾大喊「在哪？」，站在現場真的會愣住，不知道該進還該退，後來才知道是有人亮刀，準備進站時，對方以被壓制在牆上了。
該貼文旋即引起民眾關注，看完貼文後紛紛留言，「又是中山站」、「事情發生真的只有警察會往反方向衝」、「大家夜晚在外要注意安全」。
