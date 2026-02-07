影／偷車賊拒檢衝撞員警逃竄！中和警開4槍破窗 拖3匪下車制伏

快訊

偷車賊拒檢衝撞員警逃竄！中和警開4槍破窗 拖3匪下車制伏

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

朱姓男子今晚駕駛贓車載朱姓及丁姓友人在新北中和區不僅拒檢，還涉嫌衝撞員警往永和區中山路1段方向逃竄，中和警方尾隨追車連開4槍，最後破窗將3人拖下車當場制伏。警方在車內查獲安非他命，且乘客劉男為桃園地檢發布竊盜通緝犯，警方已連夜將3人押返派出所。

警詢後明天將依竊盜、毒品及妨害公務等罪嫌移送新北地檢署偵辦，劉男通緝部分則解送桃園地檢署歸案。

新北市警方今晚7時許在中和區中山路2段發現朱姓男子（52歲）駕駛白色汽車為他轄已通報的失竊贓車，但朱男拒檢並涉嫌衝撞往永和區中山路1段方向逃逸，員警尾隨查緝在永和區中山路先朝汽車輪胎開3槍，隨後見該車在路口大迴轉被堵住，警方再度攔停並射擊1槍，駕駛朱男見無路可逃才下車為警當場壓制。

同車友人劉姓男子（40歲）、丁姓男子（56歲）仍不願下車，員警立即破窗將人拖出車外壓制在地。員警當場執行附帶搜索，不僅在車內搜出安非他命，劉男身上也藏有毒品且為桃園地檢署發布的竊盜通緝犯。

警方已連夜將丁男等3人押返派出所，警詢後明天將依竊盜、毒品及妨害公務等罪嫌移送新北地檢署偵辦，劉男通緝部分則解送桃園地檢署歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

朱姓男子今晚駕駛贓車載劉姓及丁姓友人在新北市中和區拒檢涉嫌衝撞員警往永和區中山路1段方向逃竄，中和警方尾隨追車連開4槍破窗拖下車當場制伏。記者王長鼎／翻攝
新北 通緝 毒品 竊盜 中和 永和
