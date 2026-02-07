影／偷車賊拒檢衝撞員警逃竄！中和警開4槍破窗 拖3匪下車制伏

朱姓男子今晚駕駛贓車載朱姓及丁姓友人在新北市中和區不僅拒檢，還涉嫌衝撞員警往永和區中山路1段方向逃竄，中和警方尾隨追車連開4槍，最後破窗將3人拖下車當場制伏。警方在車內查獲安非他命，且乘客劉男為桃園地檢發布竊盜通緝犯，警方已連夜將3人押返派出所。

新北市警方今晚7時許在中和區中山路2段發現朱姓男子（52歲）駕駛白色汽車為他轄已通報的失竊贓車，但朱男拒檢並涉嫌衝撞往永和區中山路1段方向逃逸，員警尾隨查緝在永和區中山路先朝汽車輪胎開3槍，隨後見該車在路口大迴轉被堵住，警方再度攔停並射擊1槍，駕駛朱男見無路可逃才下車為警當場壓制。

同車友人劉姓男子（40歲）、丁姓男子（56歲）仍不願下車，員警立即破窗將人拖出車外壓制在地。員警當場執行附帶搜索，不僅在車內搜出安非他命，劉男身上也藏有毒品且為桃園地檢署發布的竊盜通緝犯。

警方已連夜將丁男等3人押返派出所，警詢後明天將依竊盜、毒品及妨害公務等罪嫌移送新北地檢署偵辦，劉男通緝部分則解送桃園地檢署歸案。

