影／出租套房暗藏毒品改裝廠、手提音響藏槍 新北警攻堅逮5嫌

新北市警方昨會同保大霹靂小組攻堅搜索1間出租套房，現場查扣依托咪酯等各式毒品及原料，手提音響內涉嫌藏放2把改造手槍及子彈，逮捕1女4男共5嫌，警詢後今依違反槍砲、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方日前接獲線報，板橋區陽明街1間出租套房出入人員複雜，疑為毒品分裝據點，昨會同保大霹靂小組幹員攻堅搜索出租套房，查扣依托咪酯原料、菸油成品及半成品共300公克、依托咪酯煙彈11顆、毒品安非他命及海洛因13包共200公克，及各式製毒、分裝工具。

警方當場逮捕從事刺青師的張姓男子（46歲）、許姓女友（46歲）及友人陳姓男子（35歲）、林姓男子（47歲）、林姓男子（45歲）共5人，警方並在陳男機車車廂內查獲1只放有手提音響的手提袋，在音響內搜出張男所涉嫌持有的改造手槍2把、子彈30顆。

據了解，該處套房為許女在去年12月初承租，每月租金2萬3000元，平常僅許女1人居住，但張男及林男等常前往聚集；張男表示平日都靠機車代步出門，把手提音響內部拆除後方便藏入槍枝防身並將槍枝藏在陳男的機車車廂內。

5人都坦承持有及吸食毒品，但均否認販賣，警詢後今依違反槍砲、毒品等罪嫌將5人移送新北地檢署偵辦，同時循線溯源追查毒品及槍枝來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885