外役監受刑人返家探視又砍人 逃亡海外4年前天落網回監服殘刑

天道盟太陽會分子康育豪因詐騙案原於宜蘭監獄服刑，2020年間被移往花蓮外役監執行，2022年3月21日返家探視就逾期未歸，逃亡期間疑另涉線上博奕糾紛，夥同2男至桃園砍殺綽號黑人的大哥郭信一後逃亡海外，前天清晨搭機返台被移民署攔下，昨晨移送桃園地檢署複訊後，先行發監服殘刑，之後再行調查新案。

據悉，現年29歲的康育豪於2015年間，幫友人出氣砍對方成傷，依傷害罪判刑10月，2017年間將另名友人軟禁並毆打，自2018年起陸續犯下多起詐欺案，應執行8年7個月，新北地檢署囑託宜蘭地檢署執行受刑人康育豪，2020年3月24日自宜蘭監獄移往花蓮自強外役監執行，受刑人於2022年3月21日返家探視後無正當理由逾期未歸，遭新北、花蓮及桃園等地檢署發布通緝。