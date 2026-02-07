快訊

電影「世紀血案」道歉了！開拍未通知林義雄遭撻伐 劇組聲明還原始末

知名製作人劉淞山返台猝逝！身分曝光「是曹蘭舅舅」

聽新聞
0:00 / 0:00

外役監受刑人返家探視又砍人 逃亡海外4年前天落網回監服殘刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

天道盟太陽會分子康育豪因詐騙案原於宜蘭監獄服刑，2020年間被移往花蓮外役監執行，2022年3月21日返家探視就逾期未歸，逃亡期間疑另涉線上博奕糾紛，夥同2男至桃園砍殺綽號黑人的大哥郭信一後逃亡海外，前天清晨搭機返台被移民署攔下，昨晨移送桃園地檢署複訊後，先行發監服殘刑，之後再行調查新案。

據悉，現年29歲的康育豪於2015年間，幫友人出氣砍對方成傷，依傷害罪判刑10月，2017年間將另名友人軟禁並毆打，自2018年起陸續犯下多起詐欺案，應執行8年7個月，新北地檢署囑託宜蘭地檢署執行受刑人康育豪，2020年3月24日自宜蘭監獄移往花蓮自強外役監執行，受刑人於2022年3月21日返家探視後無正當理由逾期未歸，遭新北、花蓮及桃園等地檢署發布通緝

桃檢說明，康育豪不僅有受刑人身分，還有通緝犯身分，本月5日自中國搭機返台，當場遭逮捕，他於2022年7月在桃園犯下砍傷黑道大哥案件，檢察官複訊後，讓他先到桃園監獄服前案刑期，待案件偵結起訴後，再交由桃園地方法院法官審理。

自強外役監逃犯康育豪，2022年7月在桃園涉犯砍人重案，本月5日搭機返台落網，目前暫先發監服刑等候調查。圖／翻攝自刑事局網站
自強外役監逃犯康育豪，2022年7月在桃園涉犯砍人重案，本月5日搭機返台落網，目前暫先發監服刑等候調查。圖／翻攝自刑事局網站

受刑人 監獄 通緝 詐欺
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

不只見證日本官營移民史 花蓮吉野開村記念碑旁增遊憩空間

高雄阿公阿嬤賭場玩「象棋肉龜」 賭資百萬 見特警衝入嚇呆21人落網

桃園第二行政園區現存3大不足？議員要市府提解方

現任市長坐台下…何博文當面喊「綠色執政榮光再現」 張善政回應

相關新聞

外役監受刑人返家探視又砍人 逃亡海外4年前天落網回監服殘刑

天道盟太陽會分子康育豪因詐騙案原於宜蘭監獄服刑，2020年間被移往花蓮外役監執行，2022年3月21日返家探視就逾期未歸...

影／出租套房暗藏毒品改裝廠、手提音響藏槍 新北警攻堅逮5嫌

新北市警方昨會同保大霹靂小組攻堅搜索1間出租套房，現場查扣依托咪酯等各式毒品及原料，手提音響內涉嫌藏放2把改造手槍及子彈...

影／毒鴛鴦北海岸拒檢鎖車與警對峙影像曝 搜出喪屍煙彈還毒駕

43歲陸姓男子日前開車載游姓女友行經新北市石門區台2線時，拒絕警方攔檢反鎖車門，直到大批支援警力趕至包圍才開門，警方在車...

影／淡水豪車違停男子昏睡7小時 員警救人卻搜出「絕命毒師」咖啡包

新北市淡水日前有輛休旅車違停路旁長達7小時，當天寒流下雨且已快天黑，民眾發現車內有人坐著不動，趕緊報警。員警查看卻發現前...

人瑞搶人大戰！律師指核心只有1個字：接下來的法律程序非常殘酷

身價數億元的人瑞和看護閃婚，日前在醫院前上演「搶人行動」，引起關注。定恆法律事務所主持律師黃柏榮表示，老翁名下資產數億元...

人瑞和看護閃婚 她指2名證人「身分有玄機」曝唯一解方

台北市1名身價數億元的人瑞的「搶人行動」引起關注，子女對他1月和看護閃婚不知情、質疑是「被結婚」，昨傳出證婚人是看護的兒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。