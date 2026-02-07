聽新聞
0:00 / 0:00
外役監受刑人返家探視又砍人 逃亡海外4年前天落網回監服殘刑
天道盟太陽會分子康育豪因詐騙案原於宜蘭監獄服刑，2020年間被移往花蓮外役監執行，2022年3月21日返家探視就逾期未歸，逃亡期間疑另涉線上博奕糾紛，夥同2男至桃園砍殺綽號黑人的大哥郭信一後逃亡海外，前天清晨搭機返台被移民署攔下，昨晨移送桃園地檢署複訊後，先行發監服殘刑，之後再行調查新案。
據悉，現年29歲的康育豪於2015年間，幫友人出氣砍對方成傷，依傷害罪判刑10月，2017年間將另名友人軟禁並毆打，自2018年起陸續犯下多起詐欺案，應執行8年7個月，新北地檢署囑託宜蘭地檢署執行受刑人康育豪，2020年3月24日自宜蘭監獄移往花蓮自強外役監執行，受刑人於2022年3月21日返家探視後無正當理由逾期未歸，遭新北、花蓮及桃園等地檢署發布通緝。
桃檢說明，康育豪不僅有受刑人身分，還有通緝犯身分，本月5日自中國搭機返台，當場遭逮捕，他於2022年7月在桃園犯下砍傷黑道大哥案件，檢察官複訊後，讓他先到桃園監獄服前案刑期，待案件偵結起訴後，再交由桃園地方法院法官審理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。