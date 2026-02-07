影／毒鴛鴦北海岸拒檢鎖車與警對峙影像曝 搜出喪屍煙彈還毒駕

金山警分局石門分駐所所長王品正、警員潘惠宗，與老梅派出所副所長游謨煥及警員戴士堯，5日晚9時30分在台2線29.2公里處石門路段，往金山方向執行路檢勤務，攔檢陸男開的汽車，示意停車受檢，但陸男熄火後迅速將車門反鎖，拒絕受檢。

王品正通報線上警力支援，大批員警趕至包圍汽車，陸男及坐在副駕駛座游女（32歲）見警力愈來愈多才乖乖開門受檢。警方在車內查獲陸男持有第二級毒品安非他命4包及依託咪酯4顆，在游女身上起獲安非他命吸食器1組及依託咪酯菸彈1顆，全部帶回偵辦。

警方調查，陸男不僅無照駕駛，精神恍惚，以新式毒品唾液快篩檢測呈現毒品陽性反應，陸男坦承毒駕。警方並針對陸男無照駕駛及毒駕，依違反道路交通管理處罰條例告發，將2人依毒品、公共危險等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885