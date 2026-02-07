快訊

賓士汽車違規拒攔檢…先裝配合「突倒退撞機車」逃跑 警全力追緝

電影「世紀血案」道歉了！開拍未通知林義雄遭撻伐 劇組聲明還原始末

知名製作人劉淞山返台猝逝！身分曝光「是曹蘭舅舅」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／毒鴛鴦北海岸拒檢鎖車與警對峙影像曝 搜出喪屍煙彈還毒駕

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

43歲陸姓男子日前開車載游姓女友行經新北市石門區台2線時，拒絕警方攔檢反鎖車門，直到大批支援警力趕至包圍才開門，警方在車內搜出安非他命、「喪屍煙彈」依託咪酯，陸男還涉嫌毒駕，警方訊將2人依毒品、公共危險等罪嫌移送法辦。

金山警分局石門分駐所所長王品正、警員潘惠宗，與老梅派出所副所長游謨煥及警員戴士堯，5日晚9時30分在台2線29.2公里處石門路段，往金山方向執行路檢勤務，攔檢陸男開的汽車，示意停車受檢，但陸男熄火後迅速將車門反鎖，拒絕受檢。

王品正通報線上警力支援，大批員警趕至包圍汽車，陸男及坐在副駕駛座游女（32歲）見警力愈來愈多才乖乖開門受檢。警方在車內查獲陸男持有第二級毒品安非他命4包及依託咪酯4顆，在游女身上起獲安非他命吸食器1組及依託咪酯菸彈1顆，全部帶回偵辦。

警方調查，陸男不僅無照駕駛，精神恍惚，以新式毒品唾液快篩檢測呈現毒品陽性反應，陸男坦承毒駕。警方並針對陸男無照駕駛及毒駕，依違反道路交通管理處罰條例告發，將2人依毒品、公共危險等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒鴛鴦北海岸拒檢鎖車與警對峙影像曝，搜出喪屍煙彈還毒駕。記者游明煌／翻攝
毒鴛鴦北海岸拒檢鎖車與警對峙影像曝，搜出喪屍煙彈還毒駕。記者游明煌／翻攝
毒鴛鴦北海岸拒檢鎖車與警對峙影像曝，搜出喪屍煙彈還毒駕。記者游明煌／翻攝
毒鴛鴦北海岸拒檢鎖車與警對峙影像曝，搜出喪屍煙彈還毒駕。記者游明煌／翻攝
毒鴛鴦北海岸拒檢鎖車與警對峙影像曝，搜出喪屍煙彈還毒駕。記者游明煌／翻攝
毒鴛鴦北海岸拒檢鎖車與警對峙影像曝，搜出喪屍煙彈還毒駕。記者游明煌／翻攝
毒鴛鴦北海岸拒檢鎖車與警對峙影像曝，搜出喪屍煙彈還毒駕。記者游明煌／翻攝
毒鴛鴦北海岸拒檢鎖車與警對峙影像曝，搜出喪屍煙彈還毒駕。記者游明煌／翻攝

毒品 毒駕 喪屍煙彈 情侶
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北市男分心自撞分隔島 「翻滾快一圈」橫躺大馬路…警排除酒駕、毒駕

新北三芝遊客中心空間活化 春節北海岸走春「名人開館」

高雄毒犯拒檢踩油門輾過警 車上內藏大量毒品怕被抓

高雄男無照駕車拒檢狂飆1公里 自撞4輪朝天被測出毒駕

相關新聞

外役監受刑人返家探視又砍人 逃亡海外4年前天落網回監服殘刑

天道盟太陽會分子康育豪因詐騙案原於宜蘭監獄服刑，2020年間被移往花蓮外役監執行，2022年3月21日返家探視就逾期未歸...

影／出租套房暗藏毒品改裝廠、手提音響藏槍 新北警攻堅逮5嫌

新北市警方昨會同保大霹靂小組攻堅搜索1間出租套房，現場查扣依托咪酯等各式毒品及原料，手提音響內涉嫌藏放2把改造手槍及子彈...

影／毒鴛鴦北海岸拒檢鎖車與警對峙影像曝 搜出喪屍煙彈還毒駕

43歲陸姓男子日前開車載游姓女友行經新北市石門區台2線時，拒絕警方攔檢反鎖車門，直到大批支援警力趕至包圍才開門，警方在車...

影／淡水豪車違停男子昏睡7小時 員警救人卻搜出「絕命毒師」咖啡包

新北市淡水日前有輛休旅車違停路旁長達7小時，當天寒流下雨且已快天黑，民眾發現車內有人坐著不動，趕緊報警。員警查看卻發現前...

人瑞搶人大戰！律師指核心只有1個字：接下來的法律程序非常殘酷

身價數億元的人瑞和看護閃婚，日前在醫院前上演「搶人行動」，引起關注。定恆法律事務所主持律師黃柏榮表示，老翁名下資產數億元...

人瑞和看護閃婚 她指2名證人「身分有玄機」曝唯一解方

台北市1名身價數億元的人瑞的「搶人行動」引起關注，子女對他1月和看護閃婚不知情、質疑是「被結婚」，昨傳出證婚人是看護的兒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。