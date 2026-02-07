影／淡水豪車違停男子昏睡7小時 員警救人卻搜出「絕命毒師」咖啡包
新北市淡水日前有輛休旅車違停路旁長達7小時，當天寒流下雨且已快天黑，民眾發現車內有人坐著不動，趕緊報警。員警查看卻發現前座椅上有許多毒品，毒咖啡包裝袋還印了美劇「絕命毒師」主角頭像，即喚醒男子帶回偵辦。
經查，47歲連姓男子上個月27日上午10時許，駕駛賓士休旅車到淡水大義街臨停路旁紅線，原本是打算到附近骨科診所就診，卻直接在車上睡著，一直睡到下午5時許才被民眾發現異常報案。
員警到場隔窗看見前座椅上散滿18顆依托咪酯電子煙彈、1瓶煙油、1包安非他命、吸食器、4包毒咖啡，費了一番功夫拍打車窗玻璃才喚醒連姓男子，他開門後神情恍惚、語無倫次，應是毒品藥效尚未消退。
被帶返派出所，經同意用唾液試劑快篩，呈現大麻、依托咪酯、鴉片類及卡西酮等多種毒品陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送士林地檢署，檢察官訊後裁定限制住居。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
