人瑞搶人大戰！律師指核心只有1個字：接下來的法律程序非常殘酷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

身價數億元的人瑞看護閃婚，日前在醫院前上演「搶人行動」，引起關注。定恆法律事務所主持律師黃柏榮表示，老翁名下資產數億元，看護介入照顧後，發生3件關鍵變化，包括「財產移轉」、「婚姻成立」、「家屬全面失去主導權」。這3件事一旦連在一起，就不再只是家庭糾紛，而是典型的高齡社會爭產結構。

「推車大戰核心只有一個字：錢」。黃柏榮在臉書針對此事評論，他表示，先講法律現實。一旦婚姻成立，看護立刻取得配偶身分，這不是推測，是即時生效的法律結果。後續直接涉及4個層面：遺產繼承權、醫療決定參與權、生活與照護安排的實質影響力、財產處分的高度介入可能性。這些權利，不需要證明感情真假、不需要家屬同意，只要婚姻有效，全部合法存在。實務上，這類狀況有一個非常直白的名稱：高齡婚姻財產型態風險。

「該被檢視的，還有家屬的立場」。黃柏榮表示，為什麼是在「結婚登記完成後」，才發現父親的處境？為什麼在高齡、資產龐大的情況下，完全沒有監護或輔助宣告？為什麼沒有任何信託或財產隔離安排？為什麼對意思能力的保護，從來沒有進入法律程序？

黃柏榮說，很多家庭談高齡父母，只談感情與道德。真正該談的，是制度與風險。平時沒有法律配置，等事件爆發，只剩下情緒與拉扯。醫院門口的畫面，看起來像人倫悲劇，本質卻是爭產結構失控後的必然結果。接下來的法律程序，會非常殘酷。家屬若要推翻婚姻，必須聲請監護或輔助宣告，並回頭證明結婚當下沒有意思能力。證明不了，婚姻完全有效。證明得了，程序漫長，舉證困難，對高齡者本人造成的身心壓力極大。

至於看護是否涉及不法，黃柏榮表示，法律不會因為身分而推定有罪。必須另案證明強制、詐欺或不當控制，實務門檻同樣很高。

黃柏榮表示，真正該問的問題是，如果你的父母今天已經90歲以上，有沒有任何法律機制，確保長者的意思能力被正確保護、財產不會在某一天，成為醫院門口推車角力的籌碼。

王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）跟看護賴婦（左一）1月結婚，日前人瑞的子女趁父親回診，在醫院外「搶人」。圖／民眾提供
王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）跟看護賴婦（左一）1月結婚，日前人瑞的子女趁父親回診，在醫院外「搶人」。圖／民眾提供

婚姻 人瑞 看護 財產 法律
