人瑞和看護閃婚 她指2名證人「身分有玄機」曝唯一解方
台北市1名身價數億元的人瑞的「搶人行動」引起關注，子女對他1月和看護閃婚不知情、質疑是「被結婚」，昨傳出證婚人是看護的兒子和友人。對此，律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，兩個證人都是預先在擋結婚無效的這條路，以及撤銷婚姻的路。
結婚證人有兩人，李怡貞表示，一位是看護的兒子，第二位是看護的朋友。兩個證人都是預先在擋結婚無效的這條路以及撤銷婚姻的路。因為這兩個證人到庭具結，絕對是會做出有利看護的證稱。一定是說有確認有親眼見聞阿公要結婚。
李怡貞表示，法律上沒有限制結婚證人的資格，成年即可。「唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟，三級三審，打到一半阿公做仙也很自然」。遺孀當然有繼承權，遺產當然有得分。「結論：賺錢的方式都寫在刑法，賺大錢的方式寫在親屬法」。
