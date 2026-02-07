快訊

人瑞和看護閃婚 她指2名證人「身分有玄機」曝唯一解方

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台北市1名身價數億元的人瑞的「搶人行動」引起關注，子女對他1月和看護閃婚不知情、質疑是「被結婚」，昨傳出證婚人是看護的兒子和友人。對此，律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，兩個證人都是預先在擋結婚無效的這條路，以及撤銷婚姻的路。

結婚證人有兩人，李怡貞表示，一位是看護的兒子，第二位是看護的朋友。兩個證人都是預先在擋結婚無效的這條路以及撤銷婚姻的路。因為這兩個證人到庭具結，絕對是會做出有利看護的證稱。一定是說有確認有親眼見聞阿公要結婚。

李怡貞表示，法律上沒有限制結婚證人的資格，成年即可。「唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟，三級三審，打到一半阿公做仙也很自然」。遺孀當然有繼承權，遺產當然有得分。「結論：賺錢的方式都寫在刑法，賺大錢的方式寫在親屬法」。

王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）跟看護賴婦（左一）1月結婚，日前人瑞的子女趁父親回診，在醫院外「搶人」。圖／民眾提供
王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）跟看護賴婦（左一）1月結婚，日前人瑞的子女趁父親回診，在醫院外「搶人」。圖／民眾提供

結婚 看護 婚姻 人瑞
延伸閱讀

名下2億資產已轉移…百歲人瑞與68歲看護登記結婚 證婚人身分曝光

身價上億人瑞閃婚看護 律師籲先別貼「粉紅收屍隊」標籤：陳松勇也是

百歲人瑞娶看護引爆億元爭產戰！防範長者遭騙婚奪產，法律專家曝防身機制

看護嫁百歲人瑞遭嗆覬覦家產 這兩人近九旬結婚卻只為相伴終身

相關新聞

中榮放任無照醫開刀…院長道歉！醫師百萬元交保檢方抗告

台中榮總被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，涉密醫行為、醫院管理、健保虛報問題，台中地檢署五日搜索後，依違反醫師法等罪聲押...

放任無照廠商開刀 中榮2醫師各100萬交保…他特例躲媒體從這溜了

台中榮總被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，涉及密醫、醫院管理、健保虛報等，台中地檢署昨搜索後依違反醫師法等將腦腫瘤神經外...

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬元交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

台中榮總3名醫師被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，涉及密醫、醫院管理、健保虛報等；台中地檢署昨搜索依違反醫師法將醫師楊孟...

無照廠商動刀…台中榮總2醫師認罪獲交保 地院：考量專業養成不易

台中榮總3名醫師被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，去案件涉及密醫、醫院管理、健保虛報等；台中地檢署昨搜索依違反醫師法將醫...

名下2億資產已轉移…百歲人瑞與68歲看護登記結婚 證婚人身分曝光

102歲王姓人瑞上月和照顧至少16年、68歲的賴姓看護登記結婚，王的子女疑不滿父親婚後被「霸佔」，長期難以接觸，只好出動...

