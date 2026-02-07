人瑞和看護閃婚！她指2名證人「身分有玄機」曝唯一解方

台北市1名身價數億元的人瑞的「搶人行動」引起關注，子女對他1月和看護閃婚不知情、質疑是「被結婚」，昨傳出證婚人是看護的兒子和友人。對此，律師李怡貞在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，兩個證人都是預先在擋結婚無效的這條路，以及撤銷婚姻的路。

結婚證人有兩人，李怡貞表示，一位是看護的兒子，第二位是看護的朋友。兩個證人都是預先在擋結婚無效的這條路以及撤銷婚姻的路。因為這兩個證人到庭具結，絕對是會做出有利看護的證稱。一定是說有確認有親眼見聞阿公要結婚。