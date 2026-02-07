聽新聞
中榮放任無照醫開刀…院長道歉！醫師百萬元交保檢方抗告
台中榮總被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，涉密醫行為、醫院管理、健保虛報問題，台中地檢署五日搜索後，依違反醫師法等罪聲押腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及陳姓醫材廠商，法院昨裁定三人各以五十至一百萬元交保，檢方當庭抗告。
台中榮總昨已停止兩醫師手術業務，各記大過一次。台中市衛生局說明，台中榮總督導不周將裁罰十萬；涉案二醫師停業一個月處分，後續將再依判決結果辦理，不排除加重懲處。
台中榮總表示，院方看到新流出二○二三年拍攝比較完整的影片，證實楊孟寅、鄭文郁違法行為，確有違法讓廠商進入禁區執行手術，決議移送考績會從重處分。昨天傍晚中榮院長傅雲慶鞠躬致歉，將加強手術室管理ＳＯＰ。
檢方指出，一月獲台中市衛生局函報，指中榮神經醫學中心疑發生醫療器材廠商人員違法執行醫療業務，五日由檢察官林芳瑜率隊搜索神經外科辦公室，以及楊、鄭、陳住居所。
檢察官認三人涉犯醫師法未取得合法醫師資格執行醫療業務、詐欺與偽造文書罪，有串滅證及反覆實施之虞，聲請羈押禁見。
法院審酌，三人坦承犯行、證據已扣案，無串滅證之虞，本案非重罪，無證據證明有逃亡意圖。法院考量，醫療專業養成不易，此案經媒體披露後已收警惕之效，裁定楊孟寅、鄭文郁各一百萬元交保，陳姓廠商五十萬元交保，均限制出境、出海與住居。
