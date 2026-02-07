快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

聽新聞
0:00 / 0:00

「斲傷憲法」 3大法官再次質疑憲法法庭

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北報導

<a href='/search/tagging/2/憲法法庭' rel='憲法法庭' data-rel='/2/209352' class='tag'><strong>憲法法庭</strong></a>就「違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」作出今年第2號判決。記者王宏舜／攝影
憲法法庭就「違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」作出今年第2號判決。記者王宏舜／攝影

憲法法庭判決全民健康保險法補充保費罰鍰規定違憲，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美再度「獨立」提出不同意法律意見書，認為謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥五名大法官作成判決不合法，輕率宣告違憲斲喪憲法公信力；然而，大法官呂太郎於協同意見書則批質疑者是「扮演綑綁憲法運作的緊箍咒」。

蔡宗珍等三名大法官重申五名大法官作成的判決，因憲法法庭組成不合法，欠缺個案審判權基礎，不生判決效力。再者，本案審查標的涉及的制度性與法理性爭議，已有釋字第六七三號解釋闡明在案，健保法規定是取法於此號解釋已確認合憲部分，憲法評價應一致，不應也不必受理。

意見書指出，補充保費制度本身設有單次扣取上限、起扣下限及弱勢豁免等多重內在限制，從而罰鍰金額也有制度性實質上限，絕非處罰無上限，若僅以臆測的「可能過苛」，率爾否定法律效力，將使任何未設裁量空間的行政罰規定皆陷於違憲風險，動搖行政罰法制的可預見性與法安定性。

意見書認為「五人判決」於法庭組成不合法，且理據嚴重不足的情形下，僅憑抽象推測或憑空臆測，否定立法者整體制度設計，輕率宣告法律違憲，已斲喪憲法審判制度的公信力與健全發展。

呂太郎認為不計入拒評議的三名大法官不影響憲法法庭解釋權，卻有人以憲法第一七五條第一項規定「本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之」，來質疑目前憲法法庭的組成，是嚴重誤解。

他認為憲法為根本大法，不過憲法施行已八十年，時空環境完全不同於立憲當時，第一七五條第一項規定應「功成身退」，立法院不能再立法限制或拘束大法官行使憲法解釋權，但反對者竟將此條文又拉上舞台，換個角色重新粉墨登場，造成原本設計讓憲法施行更順利的過渡條文，回頭扮演綑綁憲法運作的緊箍咒。

憲法法庭 呂太郎 補充保費 蔡宗珍
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

補充保費未繳罰3倍…憲法法庭判部分違憲 衛福部：2年內修法完成

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

無人缺席！8名大法官一起評議 裁定受理少年事件處理法移送疑義

憲法法庭作出判決 司改會籲請總統盡速提名新任大法官補足缺額

相關新聞

放任無照廠商開刀 中榮2醫師各100萬交保…他特例躲媒體從這溜了

台中榮總被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，涉及密醫、醫院管理、健保虛報等，台中地檢署昨搜索後依違反醫師法等將腦腫瘤神經外...

漏開罰單…台南警私會酒駕男女友邀功 還傳個資與親友閒聊被起訴

台南市警二分局黃姓警員被控去年6間取締來自高雄一對情侶共騎機車涉酒駕，僅對男子開單，漏開女友罰單，事後又到其下榻飯店內邀...

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬元交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

台中榮總3名醫師被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，涉及密醫、醫院管理、健保虛報等；台中地檢署昨搜索依違反醫師法將醫師楊孟...

名下2億資產已轉移…百歲人瑞與68歲看護登記結婚 證婚人身分曝光

102歲王姓人瑞上月和照顧至少16年、68歲的賴姓看護登記結婚，王的子女疑不滿父親婚後被「霸佔」，長期難以接觸，只好出動...

補充保費罰鍰3倍合理？憲法法庭判違憲…兩派仍筆戰不休

全晟土木包工業負責人陳冠均發給三名領日薪的工人一六二萬元薪資，屬全民健康保險法「非所屬投保單位給付之薪資所得」，依規定應...

「斲傷憲法」 3大法官再次質疑憲法法庭

憲法法庭判決全民健康保險法補充保費罰鍰規定違憲，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美再度「獨立」提出不同意法律意見書，認為謝銘洋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。