放任無照廠商開刀 中榮2醫師各100萬交保…他特例躲媒體從這溜了

台中榮總被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，涉及密醫、醫院管理、健保虛報等，台中地檢署昨搜索後依違反醫師法等將腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及陳姓醫材廠商3人聲押，台中地院裁定50至100萬元交保；楊、鄭至今晚6點多辦保完成各自離去。

楊孟寅至晚間6點多走出台中地院，因見門外有記者守候，從法院大門步出後再輾轉走進地檢署大門，並向內部人員詢問「車道在哪裡」，自己想走車道避開鏡頭。

後來法院內人員得知他是「楊醫師」後，提議帶他從後門離去，楊便跟隨在後，有別於一般被告交保需步出大門，楊改走需要感應卡的後方「管制門」離去，但仍被在門外被媒體發現，楊面對詢問低調沒有回應，快步離去。

鄭文郁也在約晚間6點多離開，其家屬提前下午就到地院等候，完成數個小時的辦保手續後，鄭快速上車未發言。

台中地檢指出，1月7日獲台中市衛生局函報，指台中榮總神經醫學中心疑發生醫療器材廠商人員違法執行醫療業務，檢察官林芳瑜等人昨搜索中榮神經外科辦公室，及楊、鄭及陳等處所，複訊後以3人涉犯醫師法等，當庭逮捕後均聲請羈押禁見。

台中地院審酌，楊等3人犯後坦承、證據已扣案，無串滅證之虞，本案也非法定重罪，無證據證明3人有逃亡意圖，考量3人醫療專業養成不易，且本案經媒體披露後已收警惕之效，裁定楊孟寅、鄭文郁均100萬元交保，陳姓廠商50萬元交保，均限制住居、出境及出海；檢方不服，已當庭提抗告。