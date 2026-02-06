快訊

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬元交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中榮總3名醫師被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，涉及密醫、醫院管理、健保虛報等；台中地檢署昨搜索依違反醫師法將醫師楊孟寅、鄭文郁，及陳姓醫材廠商等3人聲押，3人均獲法院裁定交保；鄭的母親坦言，女兒是個好醫師，無意願升職卻遭內鬥，讓她很不捨。

台中地院指出，3人均認罪，考量醫師專業養成不易等理由，今裁定楊、鄭均各100萬元交保，陳50萬元交保，檢察官已當庭抗告。

鄭文郁的母親等待交保時坦言，覺得女兒很冤枉，醫院裡面很多問題，女兒有條件升等，但別人就要鬥她，但女兒沒有意願要升，結果被鬥成這樣，被別人錄影、剪貼，真的很令人難過。

她坦言，女兒做得非常辛苦，常常晚上9點、10點回來累到晚餐都吃不下，這麼辛苦的女醫師，女兒是個脾氣很好、很內斂的人，不希望讓長輩煩心，所以她身為媽媽才會這麼不捨，女兒從小就很乖，不和人爭的是默默的做。

她直言，不是只有中榮，全台灣各地大醫院都有內鬥問題，外科鬥得凶，都是為了升職。

鄭醫師的母親（左）坦言女兒遭內鬥，讓她非常不捨。記者曾健祐／攝影
鄭醫師的母親（左）坦言女兒遭內鬥，讓她非常不捨。記者曾健祐／攝影

