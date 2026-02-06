快訊

身價上億人瑞閃婚看護 律師籲先別貼「粉紅收屍隊」標籤：陳松勇也是

聯合新聞網／ 綜合報導

王姓<a href='/search/tagging/2/人瑞' rel='人瑞' data-rel='/2/103839' class='tag'><strong>人瑞</strong></a>（坐輪椅戴紅帽）跟<a href='/search/tagging/2/看護' rel='看護' data-rel='/2/103657' class='tag'><strong>看護</strong></a>賴婦（左一）1月結婚，人瑞的子女日前趁父親回診，在醫院外「搶人」。圖／民眾提供
北市一名身價數億元的102歲人瑞，今年1月與小她34歲的看護閃婚，其子女們質疑看護另有所圖。對此，巴毛律師陳宇安表示，事件真相仍待釐清，若子女長期疏於照顧，長年陪伴的人反而成為人瑞主要依靠，在感受到關愛、對家人心寒的情況下，選擇與看護結婚，並非全然不可能。

陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」指出，若阿公的子女平時疏於關心，將其照護責任全丟給看護，在長期相處之下，讓他有被關心、關愛的感覺，同時又對子女心寒的狀態下，可能願意跟看護結婚，將財產留給看護。像是多年前藝人陳松勇過世時，也是在遺囑中將大部分的財產留給看護。

外界質疑戶政機關怎會讓阿公辦結婚，經手的戶政人員轉述，阿公當下「看起來應答正常」，因此才會依規定受理。陳宇安透露，戶政事務所只是按照程序辦理手續，從沒聽過結婚還要戶政事務所同意，且兩個意識清楚的成年人要結婚，難道還需要子女同意嗎？

陳宇安提出另個問題點在於，2名證婚人簽名的當下，有沒有清楚兩人是否有結婚的真意，她猜測2名證婚人應該是看護的朋友。目前此案件真相不明，因此她認為若直接將看護貼上「粉紅收屍隊」標籤並不公平。

至於若子女想提告，陳宇安表示首先要證明阿公在結婚登記時「神智不清」，例如是否有失智診斷證明，或相關紀錄等，或2名見證人的資格有問題，可傳經手的戶政人員釐清。不過先前戶政人員已表示，阿公當下「看起來應答正常」，她直呼「阿公102歲，他也有自由意識決定要跟誰結婚不是嗎」。

人瑞 看護 律師 財產
