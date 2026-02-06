聽新聞
台中榮總爆無照廠商動刀重大進展！2醫師及1醫材商違反醫師法遭聲押
台中榮總3名醫師日前被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，當時衛福部長石崇良昨表示，此案件涉及密醫、醫院管理、健保虛報等，要求中榮提出報告，台中市衛生局也將全案送檢方偵辦；台中地檢署第一時間分「他」字案偵辦，昨傳出重大進展，依違反醫師法將醫師楊孟寅、鄭文郁，及陳姓醫材廠商等3人聲押。
台中地檢署日前已依醫師法分「他」字案，交由檢察官林芳瑜偵辦。據了解，中檢昨同步搜索榮總、醫師住所，昨深夜依違反醫師法將醫師楊孟寅、鄭文郁向台中地院聲押，中院昨深夜、今上午陸續開庭，尚未裁定。
台中榮總證實廖姓醫師遭檢舉違反手術室門禁管制作業指導書，已完成調查，移送考績會審議。
台中市衛生局指出，若查證屬實，密醫最重可處5年徒刑，醫院最重廢止開業執照，讓密醫執刀的醫師可處罰鍰外，最嚴重可被廢止醫師證書。
