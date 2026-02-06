快訊

影／標明不二價、先付款！雲林檢警破2處「一條龍」毒工廠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署檢察官蔡少勳去年指揮北港分局、台西分局及高雄湖內分局，接連破獲兩起毒品製造工廠，還涉販毒。趙姓、吳姓男子分別在高雄市及雲林設立分裝據點，製造並販售大量「喪屍煙彈」、海洛因、安非他命毒品，檢警一舉破獲製造販毒「一條龍」毒窟，起出市值上百萬元毒品和現金50萬元，今天偵查終結依毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

檢警指出，46歲趙姓男子以高雄市大樹區的住處掩護，設立毒品分裝據點，產製喪屍菸彈，並在雲林縣北港鎮設有倉庫作為存放毒品轉售據點，檢察官蔡少勳指揮雲林縣警察局去年11月指揮北港分局，在趙男位於北港的據點及高雄分裝場內，當場查獲海洛因數包20公克、200公克安非他命及依托咪酯原液、已調配完成的煙彈。

警方並在趙男位於高雄分裝場內並查扣完整的生產設備，包含用來混合毒品粉末與化學溶劑的振波器以及大量量杯、試管、攪拌棒、彈殼空殼與分裝瓶等製毒工具。

另外，雲林地檢署於去年10月指揮台西分局、高雄湖內分局發動查緝，也在雲林麥寮鄉吳姓男子（50歲）租屋處查獲毒品製造與分裝，並販賣海洛因及第二級毒品依托咪酯，起出40多公克海洛因及大量依托咪酯粉末、原液、煙彈成品、安非他命數包。

警方指出，吳男製造喪屍菸彈手法極為專業，他利用瓦斯爐進行加熱調合依托咪酯粉末、並加入各式香料後注入空菸彈中進行分裝，掩蓋煙彈臭味，現場更進一步查扣海洛因壓模機、毒品研磨器、分裝袋及電子磅秤等機具。

警方並在麥寮吳姓男子的毒工廠除掛有「不二價、請先付款」交易標牌，還發現一隻小惡霸犬，全身癱軟無法行走，警方懷疑可能長時間處在毒工廠，吸入太多煙彈所致，一併將給吳男家人另行處理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雲林檢警在雲林和高雄破獲從製造到販售一條龍的製毒工廠，起出大量毒品和現金。記者蔡維斌／翻攝
警方在毒工廠掛有「不二價」、「請先付款」交易標牌，令人啼笑皆非。記者蔡維斌／翻攝
警方在毒工廠掛有「不二價」、「請先付款」交易標牌，令人啼笑皆非。記者蔡維斌／翻攝
