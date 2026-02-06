高雄毒犯拒檢踩油門輾過警 車上內藏大量毒品怕被抓

高雄市一名孔姓男子2024年11月駕車行經前金區六合一路時遭警方攔查，因擔心車內毒品曝光，竟不顧員警上半身已探入車內制止，猛踩油門加速逃逸，導致2名員警受傷，其中一人更當場被輾過，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他，但高雄地方法院審理後，認定孔男主觀上無殺人犯意，改依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判他有期徒刑10個月。

判決書指出，有毒品前科的孔姓男子事發當下駕車要闖紅燈才遭巡邏員警攔停，警方在他的隨身手提包內發現注射針筒，孔男見狀隨即跳回車上，佯裝打電話找朋友並拒絕下車，為防孔男逃逸，在場員警上前制止，其中一名員警探身進入駕駛座試圖將其拉出，另一警在旁協助。

未料孔男為求脫身，明知員警正在執行公務，仍猛踩油門疾駛而去，拉扯過程中，探入車內的員警重心不穩倒地，左膝及左小腿遭車輛輾壓，另一名員警也遭車輛擦撞受傷，孔男逃逸後約40分鐘，即在同區自立二路遭警方圍捕，當場在他車內查獲海洛因及安非他命。

檢方認為孔男行為構成殺人未遂，依法提起公訴，還查出過去他就曾違反毒品危害防制條例數罪，曾被判刑7年1個月刑期並入監服刑，後來才獲得假釋出獄，沒想到又再次碰毒更傷警。

不過高雄地方法院法官認為，孔男是為了閃避才左切駛離，並非蓄意衝撞員警，純粹是因持有毒品畏罪逃逸，難認有殺人意圖，因此改依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判他有期徒刑10月。全案仍可上訴。