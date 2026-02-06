聽新聞
0:00 / 0:00
高雄毒犯拒檢踩油門輾過警 車上內藏大量毒品怕被抓
高雄市一名孔姓男子2024年11月駕車行經前金區六合一路時遭警方攔查，因擔心車內毒品曝光，竟不顧員警上半身已探入車內制止，猛踩油門加速逃逸，導致2名員警受傷，其中一人更當場被輾過，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他，但高雄地方法院審理後，認定孔男主觀上無殺人犯意，改依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判他有期徒刑10個月。
判決書指出，有毒品前科的孔姓男子事發當下駕車要闖紅燈才遭巡邏員警攔停，警方在他的隨身手提包內發現注射針筒，孔男見狀隨即跳回車上，佯裝打電話找朋友並拒絕下車，為防孔男逃逸，在場員警上前制止，其中一名員警探身進入駕駛座試圖將其拉出，另一警在旁協助。
未料孔男為求脫身，明知員警正在執行公務，仍猛踩油門疾駛而去，拉扯過程中，探入車內的員警重心不穩倒地，左膝及左小腿遭車輛輾壓，另一名員警也遭車輛擦撞受傷，孔男逃逸後約40分鐘，即在同區自立二路遭警方圍捕，當場在他車內查獲海洛因及安非他命。
檢方認為孔男行為構成殺人未遂，依法提起公訴，還查出過去他就曾違反毒品危害防制條例數罪，曾被判刑7年1個月刑期並入監服刑，後來才獲得假釋出獄，沒想到又再次碰毒更傷警。
不過高雄地方法院法官認為，孔男是為了閃避才左切駛離，並非蓄意衝撞員警，純粹是因持有毒品畏罪逃逸，難認有殺人意圖，因此改依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判他有期徒刑10月。全案仍可上訴。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言