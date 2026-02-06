快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄毒犯拒檢踩油門輾過警 車上內藏大量毒品怕被抓

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名孔姓男子2024年11月駕車行經前金區六合一路時遭警方攔查，因擔心車內毒品曝光，竟不顧員警上半身已探入車內制止，猛踩油門加速逃逸，導致2名員警受傷，其中一人更當場被輾過，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他，但高雄地方法院審理後，認定孔男主觀上無殺人犯意，改依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判他有期徒刑10個月。

判決書指出，有毒品前科的孔姓男子事發當下駕車要闖紅燈才遭巡邏員警攔停，警方在他的隨身手提包內發現注射針筒，孔男見狀隨即跳回車上，佯裝打電話找朋友並拒絕下車，為防孔男逃逸，在場員警上前制止，其中一名員警探身進入駕駛座試圖將其拉出，另一警在旁協助。

未料孔男為求脫身，明知員警正在執行公務，仍猛踩油門疾駛而去，拉扯過程中，探入車內的員警重心不穩倒地，左膝及左小腿遭車輛輾壓，另一名員警也遭車輛擦撞受傷，孔男逃逸後約40分鐘，即在同區自立二路遭警方圍捕，當場在他車內查獲海洛因及安非他命。

檢方認為孔男行為構成殺人未遂，依法提起公訴，還查出過去他就曾違反毒品危害防制條例數罪，曾被判刑7年1個月刑期並入監服刑，後來才獲得假釋出獄，沒想到又再次碰毒更傷警。

不過高雄地方法院法官認為，孔男是為了閃避才左切駛離，並非蓄意衝撞員警，純粹是因持有毒品畏罪逃逸，難認有殺人意圖，因此改依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判他有期徒刑10月。全案仍可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

殺人未遂 毒品 妨害公務
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／改裝轎車坐墊藏毒 高雄警查獲假貨運真販毒7人集團

是有多離譜？台中現行犯上銬仍猛滑手機 囂張拍筆錄電腦全PO網

高雄男無照駕車拒檢狂飆1公里 自撞4輪朝天被測出毒駕

影／鐵皮屋KTV開毒品轟趴 南警逮12名越南移工5名逾期居留

相關新聞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅去年9月22日下午，在成功嶺基地靶場執行步槍射擊訓練期間，傳出邵姓士兵打靶事故，致左臉等處...

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

台中市太平區中山路三段的「太平茶行」茶坊昨上午10點多驚傳遭連開20多槍，店家玻璃、外牆彈痕累累，1名17歲少年開槍後投...

是有多離譜？台中現行犯上銬仍猛滑手機 囂張拍筆錄電腦全PO網

台中傳出警方離譜疏失，第五分局松安派出所昨晚逮捕蔡姓男子持有毒品，警員竟交還手機讓他大肆拍攝所內偵訊室、筆錄電腦，還一手...

影／標明不二價、先付款！雲林檢警破2處「一條龍」毒工廠

雲林地檢署檢察官蔡少勳去年指揮北港分局、台西分局及高雄湖內分局，接連破獲兩起毒品製造工廠，還涉販毒。趙姓、吳姓男子分別在...

高雄毒犯拒檢踩油門輾過警 車上內藏大量毒品怕被抓

高雄市一名孔姓男子2024年11月駕車行經前金區六合一路時遭警方攔查，因擔心車內毒品曝光，竟不顧員警上半身已探入車內制止...

影／改裝轎車坐墊藏毒 高雄警查獲假貨運真販毒7人集團

高雄市刑警大隊破獲網路販毒集團。劉姓男子在通訊軟體以某貨運公司名稱當暱稱，標榜「24小時外送到府服務」涉嫌販毒，並改裝車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。