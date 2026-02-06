影／改裝轎車坐墊藏毒 高雄警查獲假貨運真販毒7人集團

高雄市刑警大隊破獲網路販毒集團。劉姓男子在通訊軟體以某貨運公司名稱當暱稱，標榜「24小時外送到府服務」涉嫌販毒，並改裝車內坐墊，躲避警方查緝。員警攔車仔細搜查，才在右前座發現可掀式坐墊下藏毒。

警方表示，劉姓男子（31歲）涉嫌組7人販毒集團，透過通訊軟體散布販毒訊息，再由俗稱「小蜜蜂」的外送人員，駕車前往買家指定地點完成交易，販毒範圍遍及高雄市各區。

據了解，劉男在通訊軟體中，以貨運公司名稱當暱稱，向不特定群組成員販賣毒品咖啡包、K他命等毒品，標榜「24小時外送到府服務」吸引買家下單，警方跟監數月蒐證，去年12月下旬，兵分多路攔車搜索，經1個月追查，才查出劉姓男子等7人販毒集團。

警方表示，搜索過程中，員警竟發現，劉姓男子等人將轎車右前座的坐墊，改裝成可掀式坐墊，將毒品放入坐墊下的暗格裡，平時遇到警方搜查也難以察覺其中蹊蹺。警方在坐墊下，共查獲K他命44包、毒品咖啡包57包及哈密瓜錠6包和販毒贓款3萬餘元，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。