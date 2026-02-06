快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

影／改裝轎車坐墊藏毒 高雄警查獲假貨運真販毒7人集團

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市刑警大隊破獲網路販毒集團。劉姓男子在通訊軟體以某貨運公司名稱當暱稱，標榜「24小時外送到府服務」涉嫌販毒，並改裝車內坐墊，躲避警方查緝。員警攔車仔細搜查，才在右前座發現可掀式坐墊下藏毒。

警方表示，劉姓男子（31歲）涉嫌組7人販毒集團，透過通訊軟體散布販毒訊息，再由俗稱「小蜜蜂」的外送人員，駕車前往買家指定地點完成交易，販毒範圍遍及高雄市各區。

據了解，劉男在通訊軟體中，以貨運公司名稱當暱稱，向不特定群組成員販賣毒品咖啡包、K他命等毒品，標榜「24小時外送到府服務」吸引買家下單，警方跟監數月蒐證，去年12月下旬，兵分多路攔車搜索，經1個月追查，才查出劉姓男子等7人販毒集團。

警方表示，搜索過程中，員警竟發現，劉姓男子等人將轎車右前座的坐墊，改裝成可掀式坐墊，將毒品放入坐墊下的暗格裡，平時遇到警方搜查也難以察覺其中蹊蹺。警方在坐墊下，共查獲K他命44包、毒品咖啡包57包及哈密瓜錠6包和販毒贓款3萬餘元，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方自劉姓男子改裝轎車的坐墊下搜出毒品。記者林保光／攝影
警方自劉姓男子改裝轎車的坐墊下搜出毒品。記者林保光／攝影
劉姓男子（左）等人組販毒集團被捕。記者林保光／攝影
劉姓男子（左）等人組販毒集團被捕。記者林保光／攝影

販毒 毒品 外送
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高雄男無照駕車拒檢狂飆1公里 自撞4輪朝天被測出毒駕

台大畢業生暗網販毒 紐約法院重判30年 沒收上億元犯罪所得

高雄通緝男逃捕指揮代駕撞警車 麻吉護友推警連同代駕被法辦

柯文哲選高雄市長？醫曝參選機率：得高雄者得2028

相關新聞

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

台中市太平區中山路三段的「太平茶行」茶坊昨上午10點多驚傳遭連開20多槍，店家玻璃、外牆彈痕累累，1名17歲少年開槍後投...

是有多離譜？台中現行犯上銬仍猛滑手機 囂張拍筆錄電腦全PO網

台中傳出警方離譜疏失，第五分局松安派出所昨晚逮捕蔡姓男子持有毒品，警員竟交還手機讓他大肆拍攝所內偵訊室、筆錄電腦，還一手...

影／改裝轎車坐墊藏毒 高雄警查獲假貨運真販毒7人集團

高雄市刑警大隊破獲網路販毒集團。劉姓男子在通訊軟體以某貨運公司名稱當暱稱，標榜「24小時外送到府服務」涉嫌販毒，並改裝車...

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了！

陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅去年9月22日下午，在成功嶺基地靶場執行步槍射擊訓練期間，傳出邵姓士兵打靶事故，致左臉等處...

影／新莊熱炒店酒客持菜刀砍人！被群眾砸東西圍攻 警速逮凶嫌扣刀

新北市新莊區某熱炒店昨晚發生酒客拿菜刀砍人，被其他10餘人砸酒瓶、塑膠椅、酒箱圍攻的混亂場面，警方獲報迅速趕抵控制場面，...

高雄男無照駕車拒檢狂飆1公里 自撞4輪朝天被測出毒駕

廖姓男子昨晚9時許駕車行經高市南正二路，在警方面前逆向，員警示意攔停，但廖男心虛拒檢，加速逃逸，在市區道路連闖紅燈，廖逃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。