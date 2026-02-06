快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了！

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅去年9月22日下午，在成功嶺基地靶場執行步槍射擊訓練期間，傳出邵姓士兵打靶事故，致左臉等處嚴重受創。事後邵男病況照片外洩，因畫面驚悚在網路流傳引發關注，檢方主動剪報分案追查，查出臉書版主、2名軍人、1名警察散布，依違反個資法起訴12人。

台中地檢指出，全案指派檢察官柯學航偵辦，案發隔天與陸軍第十軍團赴成功嶺履勘，查扣T91步槍、戰術頭盔、防彈衣及現場錄影設備，一併送鑑識。

檢方說，經查該T91步槍無膛炸，槍枝僅採集到邵的DNA，無他人DNA，戰術頭盔破損研判遭彈頭由下往上撞擊帽緣，該部隊當時依規定訓練，難認前置作業有違失。

監視畫面拍下，邵立射將完成全部射擊時（已完成臥射及跪射），在槍枝內還有1發子彈下，就先行收槍，並於持槍姿勢中突然擊發該最後一發子彈，隨即倒地；經彈道重建發現，子彈自他上顎左側門牙處進入，往左眼方向行進，造成左側顏面槍創。

檢方說，不排除邵自行操作槍枝不慎導致，就此槍擊事故查無應負刑責之人，但仍函國防部等，就機關本於權責審慎認定，精進安全防範措施。

至於散布邵員傷勢部分，檢方調閱臉書、PTT、Dcard、Threads、LINE等平台，比對IP位置確認散布人，發動全台20處搜索，通知桃園陸軍的張姓軍官、蕭姓士官、桃園航警保大的楊姓警員，及臉書社團黃姓女版主，及8名民眾到案。

檢方偵結依違反個人資料保護法第41條非法利用個人資料罪嫌，起訴張等一共12人，就黃姓女版主求刑1年、 張姓軍官求刑10月，周姓男子求刑8月。

檢方說，傷病人之影像、資訊，是高度敏感的個人資料， 尤其涉及軍事訓練事故及醫療救治情形，更應受到嚴格保護，非經當事人同意，不得任意蒐集、散布或利用。

成功嶺。圖／報系資料照
成功嶺。圖／報系資料照

成功嶺 陸軍
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

基隆警近2年外縣市及網路查獲槍械占8成3 治安相對平穩

「太平茶行」槍擊案目擊者：嫌犯打完彈匣再換一個 子彈用完才離開

人夫灌醉女友人痛毆性侵！她醒來驚覺沒穿內褲 私處沾滿DNA

獨／成功嶺天兵慘了！打遊戲愛睏站哨偷睡覺 慘遭302旅長親抓包

相關新聞

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

台中市太平區中山路三段的「太平茶行」茶坊昨上午10點多驚傳遭連開20多槍，店家玻璃、外牆彈痕累累，1名17歲少年開槍後投...

是有多離譜？台中現行犯上銬仍猛滑手機 囂張拍筆錄電腦全PO網

台中傳出警方離譜疏失，第五分局松安派出所昨晚逮捕蔡姓男子持有毒品，警員竟交還手機讓他大肆拍攝所內偵訊室、筆錄電腦，還一手...

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了！

陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅去年9月22日下午，在成功嶺基地靶場執行步槍射擊訓練期間，傳出邵姓士兵打靶事故，致左臉等處...

影／新莊熱炒店酒客持菜刀砍人！被群眾砸東西圍攻 警速逮凶嫌扣刀

新北市新莊區某熱炒店昨晚發生酒客拿菜刀砍人，被其他10餘人砸酒瓶、塑膠椅、酒箱圍攻的混亂場面，警方獲報迅速趕抵控制場面，...

高雄男無照駕車拒檢狂飆1公里 自撞4輪朝天被測出毒駕

廖姓男子昨晚9時許駕車行經高市南正二路，在警方面前逆向，員警示意攔停，但廖男心虛拒檢，加速逃逸，在市區道路連闖紅燈，廖逃...

身價數億人瑞和看護閃婚羅生門…律師列疑點：子女若有做1事 婚姻恐無效

一名身價數億元的人瑞和看護閃婚，子女卻不知情，日前在醫院上演搶人大戰。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。