是有多離譜？台中現行犯上銬仍猛滑手機 囂張拍筆錄電腦全PO網

台中傳出警方離譜疏失，第五分局松安派出所昨晚逮捕蔡姓男子持有毒品，警員竟交還手機讓他大肆拍攝所內偵訊室、筆錄電腦，還一手上銬、一手繼續滑手機玩遊戲，更使用公家插座充電，密集連發限時動態炫耀；警方坦承疏失，將開會研議對警員懲處。

同為警職網友質疑，為什麼現行犯逮捕上銬後還能使用手機？還拍偵訊室，甚至拍電腦筆錄畫面，派出所駐地內部是不能拍照錄影的，更扯的是電腦前面的警察竟然沒制止，質疑這間派出所的警員到底在幹嘛？

據了解，第五分局松安派出昨下午5點多接獲1名女子報案，其自稱被3名男子限制自由在1間旅館內，警員到場時女子改口稱沒事，警方仍將現場3男1女以關係人身分全帶回釐清。

警方因發現蔡男涉嫌持有毒品，隨即依毒品現行犯逮捕他，同時搜身、查扣手機，事後蔡男以「要聯繫家屬為由」，警員竟直接將手機交還給他後續也沒在查扣，才引發後續連串錄影。

根據蔡男自行PO在社群的動態，他從搭上警車就開始錄影，還稱「來搭55688耶」，還和警員抽菸、合影，左手被上銬後，右手還拿手機繼續錄影，甚至能起身靠近警員並近距離拍攝紀筆錄用的電腦畫面，但同時均未見警員制止。

期間蔡男連去上廁所都繼續拍，更離譜的事他被上銬其中，還可以繼續用手機玩線上遊戲，手機及使用派出所公家電力充電，最後一路上警車移送至台中地檢署期間，都始終如一錄影上傳。

除警界內部人直呼誇張，法界也直言，蔡男當時是毒品現行犯遭逮，被上銬後還可以長時間使用手機，接連錄影、上傳社群，除自揭案情更拍攝警方筆錄，偵查不公開宛如笑話，手機使用自如下還能直接串、滅證，此時警方毫無作為，可見螺絲鬆滿地。

台中第五分局表示，2月5日晚上7點多處理民眾糾紛案，請蔡姓男子（28歲）以關係人身分協助調查，後續員警另案查獲蔡涉嫌持有毒品，惟因警員未落實三安要求，且戒護過程中疏未妥善管控，致蔡男拍攝相關畫面上傳社群等情。

第五分局說，本案核屬偵辦案件管控疏失，本分局已依規定懲處在案，並列為案例教育，後續將加強訓練。