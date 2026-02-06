快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市太平區中山路三段的「太平茶行」茶坊昨上午10點多驚傳遭連開20多槍，店家玻璃、外牆彈痕累累，1名17歲少年開槍後投案，自稱和茶行的人喝酒糾紛，才持爸爸留下的長槍掃射；台中地院審理後，認定少年涉犯槍砲罪嫌，責付顯不適當，裁定他至少年觀護所收容。

據了解，少年聲稱2個多月前和人喝酒起了糾紛，因聽對方嗆聲是「太平茶行的」才會去開槍洩忿，犯案用的改造長槍則是已故父親留下來的，但對於在哪兒喝酒，又是和誰起糾紛，他都沈默不語。

有人目擊少年開槍打完了1個彈匣還繼續換下1個，等子彈打完才走到路口轉角離開，警方也在現場找到槍擊後留下的兩個彈匣。

台中地院指出，法官訊問後，認定少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例，其行為危害社會秩序，應對少年身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告，經斟酌少年家庭生活狀況後，認責付顯不適當，

中院依少年事件處理法第26條第2款規定裁定「收容」，於2月6日凌晨護送少年至台中少年觀護所收容。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

涉案少年經法院裁定送少年觀護所收容。圖／民眾提供
涉案少年經法院裁定送少年觀護所收容。圖／民眾提供

少年觀護所 槍砲彈藥
