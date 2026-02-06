聽新聞
0:00 / 0:00
影／新莊熱炒店酒客持菜刀砍人！被群眾砸東西圍攻 警速逮凶嫌扣刀
新北市新莊區某熱炒店昨晚發生酒客拿菜刀砍人，被其他10餘人砸酒瓶、塑膠椅、酒箱圍攻的混亂場面，警方獲報迅速趕抵控制場面，原來這群人彼此相識，其中1人因財務糾紛持刀行凶砍傷人，最後被依傷害罪嫌送法辦。
這場街頭混戰發生在晚間8時50分，50歲翁姓男子於民安西路某熱炒店門前拿菜刀追砍44歲張姓及35歲張姓男子，在旁目擊的10餘人見狀趕緊抓起身邊的玻璃啤酒瓶、塑膠啤酒箱、塑膠椅凳等物，紛紛衝上前拋砸翁男企圖阻止他。
警方獲報發生持刀追砍事件，迅速調派快打部隊趕抵控制場面、安撫酒後情緒激動群眾，壓制逮捕行凶的翁男、查扣菜刀1把，並協助2名手肘被砍傷的男子由救護車送醫，關係人全帶回光華派出所釐清案情。
原來這群人都是工程上下游包商，昨晚在熱炒店歲末聚餐喝酒，翁嫌自稱被積欠工程款索討不成，到附近五金行買菜刀折返追砍2名張姓男子洩憤，其他人是為了阻止翁嫌行凶才圍上去攻擊他。
2名張姓男子則否認欠款，指責翁嫌意圖預支工程款遭拒才惱羞成怒，雙方各說各話。全案於警詢後將翁男依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言