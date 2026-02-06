身價數億人瑞和看護閃婚羅生門…律師列疑點：子女若有做1事 婚姻恐無效

一名身價數億元的人瑞和看護閃婚，子女卻不知情，日前在醫院上演搶人大戰。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，如果人瑞名下無財產的話，肯定是一段佳話，讓人質疑的是人瑞什麼狀況想要跟看護結婚？為什麼不讓子女知道？其實如果子女常探望，多半會察覺到父親可能開始失智，在這個時候去聲請監護宣告或輔助宣告的話，就不怕被用各種方式移轉財產，或是可以拿來證明人瑞已經失智，婚姻很可能因而無效，可惜本事件沒有人幫人瑞聲請監護宣告或輔助宣告。

102歲王姓人瑞與長期照顧他的賴姓女看護登記結婚，但人瑞的子女不知情，日前趁賴婦陪同父親去醫院回診，在醫院大門外「連人帶輪椅」推走老父。賴婦事後提告傷害、強制、公然侮辱並聲請保護令，家屬則委請律師主張婚姻無效。

王至德表示，新聞指名下有7、8億財產的百歲人瑞，被子女發現已經跟68歲女看護登記結婚，且已送不少房子給女看護及女看護的子女，據說總價值約2億。而且人瑞的子女想要探視卻被看護百般阻撓，只好在醫院上演搶人大戰，一部分的人去擋住看護，一部分的人將坐輪椅的父親成功帶回家。

這起結婚疑雲，王至德表示，事件中比較詭異的是，人瑞在已高齡102歲的時候跟女看護結婚，如果是真愛，兩人差距34歲的戀情也是很感人，如果人瑞名下無財產的話，肯定是一段佳話，很可能也沒人在意這個婚姻是不是人瑞自己想結的。

「不過就壞在他名下有高達7、8億的財產」，王至德表示，而且人瑞的年事已長，也可能有神智不清的情形，不禁讓人懷疑女看護是不是為了錢而把神智不清的人瑞推去登記結婚。也因此有家屬質疑，為什麼戶政事務所的人看到兩人年齡差這麼多，還沒有起疑心？不過戶政事務所的人員表示去登記的時候，人瑞都能應答，才會讓他們登記。

不過，王至德表示，讓人質疑的是，人瑞是在什麼狀況之下會想要跟看護結婚的？是為了把財產過戶給女方嗎？不然真心相愛的兩人，也不太可能再生小孩，「剩下的可能就只有純純的愛情與純粹的財產」，為什麼還會想要結婚，也是很值得了解。

而且還是在瞞著子女的狀況之下結婚，王至德納悶，是因為人瑞跟子女的感情不好嗎？如果是兩情相悅，為什麼不讓子女們知道呢？再來是子女表示看護不讓他們看爸爸，如果是真的的話，不是更奇怪了嗎？是什麼原因讓看護不讓子女們看爸爸？就算一次、兩次剛好遇到回診等事情，人瑞有這麼多事情要忙嗎？忙到沒機會讓子女來探視？整件事情怎麼想都很詭異。

另外，王至德說，102歲還有體力去戶政事務所登記，「我都不知道該佩服他的毅力，還是佩服那2億元的魔力」。

目前真相不明，王至德表示，一邊是說人瑞不可能有跟看護結婚的動機，一邊是說戶政人員都能作證人瑞登記結婚時還能正常應答，整個就是羅生門。說真的，法律也沒規定結婚要子女同意，也沒規定要通知子女，而且自己的財產要給誰，自然是自己可以決定，也不用子女的同意。只是整件事怎麼看怎麼可疑，網路上一堆人在罵看護也不是無風起浪。

王至德表示，其實如果子女常去看父親，多半會察覺到老父親可能開始失智，在這個時候去聲請監護宣告或輔助宣告的話，就不怕被用各種方式移轉財產，或是可以拿來證明人瑞已經失智，婚姻很可能因而無效，可惜，本事件沒有人幫人瑞聲請監護宣告或輔助宣告。

不過，他說，他大膽猜測這事件進法院的話，法官很可能會傳戶政人員去作證，如果戶政人員能具結後說登記時人瑞神智清楚的話，看護雖然分不到婚後剩餘財產分配（因為錢大多是人瑞婚前就有的），但看護具備「配偶」身分，依法可以與子女平分遺產，這才是這樁婚姻背後的金錢核心。

王至德表示，雖然大眾都覺得事情不單純，但是法官依法論法，「判決結果可能會跟我們想的不一樣」，不過真相如何，說真的，只有當事人知道了。

其他網友表示，「問題是監護宣告跟輔助宣告的申請難如登天，沒出過事申請不下來，再加上本人無病識又抗拒的話，在現行的法律中根本無解」、「一模一樣的情節發生在我親人小輩的祖父身上， 神智清醒， 看護甜言蜜語陷入愛情陷阱， 突然就說他要跟看護結婚， 不顧一切反對， 婚後莫名其妙的將房產現金股票都給了老婆跟老婆兒子，過世時， 名下沒有任何財產」、「讓我想起5億高中生的案子，不是還有見證人」。