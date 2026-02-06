高雄男無照駕車拒檢狂飆1公里 自撞4輪朝天被測出毒駕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

廖姓男子昨晚9時許駕車行經高市南正二路，在警方面前逆向，員警示意攔停，但廖男心虛拒檢，加速逃逸，在市區道路連闖紅燈，廖逃逸約1公里，沒料，自撞翻車，四輪朝天，被趕抵警網當場逮捕，警方在車上搜出一支K菸，測出廖有陽性毒駕反應。

鳳山分局五甲派出所於昨晚9時許執行巡邏勤務，巡經南正二路150巷口時，發現一輛轎車逆向超越巡邏警車，形跡可疑，遂示意攔停。

沒料，駕駛廖姓男子（33歲）當下心虛拒檢，隨即加速逃離現場，廖男沿途有闖紅燈、紅燈右轉等違規行為，警方基於安全考量在後追蹤，廖在1分鐘內逃逸約1公里，後於鳳南、南榮路口自撞分隔島，轎車當場翻覆。

廖男受輕傷，從四輪朝天的轎車自行脫困，警方趕抵現場，當場依公共危險罪現行犯逮捕廖，並在車內煙盒內查獲K他命捲菸1支；調查發現，廖男無照駕駛，現場經施以毒品唾液快篩檢測，結果呈現K他命陽性反應。

警方將廖帶回查辦，警詢後，依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，毒駕部分另依法採集尿液送驗。

另廖男交通違規部分，共計闖紅燈4件、逆向行駛、無照駕駛、拒檢逃逸及毒駕，警方均依道路交通管理處罰條例逐一製單舉發，罰鍰最高可處16萬5700元，並當場移置保管該車輛。

※珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

廖姓男子昨晚9時許駕車在高市南正二路拒檢，沿路逃逸1公里，後自撞翻車，被警方查出毒駕。記者石秀華／翻攝
廖姓男子昨晚9時許駕車在高市南正二路拒檢，沿路逃逸1公里，後自撞翻車，被警方查出毒駕。記者石秀華／翻攝
廖姓男子昨晚9時許駕車在高市南正二路拒檢，沿路逃逸1公里，後自撞翻車，被警方查出毒駕。記者石秀華／翻攝
廖姓男子昨晚9時許駕車在高市南正二路拒檢，沿路逃逸1公里，後自撞翻車，被警方查出毒駕。記者石秀華／翻攝
廖姓男子昨晚9時許駕車在高市南正二路拒檢，沿路逃逸1公里，後自撞翻車，被警方查出毒駕。記者石秀華／翻攝
廖姓男子昨晚9時許駕車在高市南正二路拒檢，沿路逃逸1公里，後自撞翻車，被警方查出毒駕。記者石秀華／翻攝
廖姓男子昨晚9時許駕車在高市南正二路拒檢，沿路逃逸1公里，後自撞翻車，被警方查出毒駕。記者石秀華／翻攝
廖姓男子昨晚9時許駕車在高市南正二路拒檢，沿路逃逸1公里，後自撞翻車，被警方查出毒駕。記者石秀華／翻攝

闖紅燈 毒品 毒駕
