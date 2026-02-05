17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
少年身高僅約160公分，戴著眼鏡，穿著短褲，手腳和頸部都有刺青。圖／民眾提供
少年身高僅約160公分，戴著眼鏡，穿著短褲，手腳和頸部都有刺青。圖／民眾提供

台中市太平區中山路三段的「太平茶行」茶坊上午10時許被人開了至少20餘槍，店外的玻璃和外牆上彈痕累累。涉案少年帶槍投案後，在警分局裡異常的冷靜，絲毫不像是一個17歲的少年，尤其他把犯案用的改造長槍說是他已故父親留下來的，更令辦案員警感覺有異。

據了解，這名少年身高僅約160公分，戴著眼鏡，穿著短褲，手腳和頸部都有刺青，而且似有所準備，已經理過頭髮，下半個頭還露出剛剃過頭的青白色頭皮。但即使到了警分局的偵查隊，處在一群刑事警察中，這名少年也絲毫沒有畏懼之色。

他聲稱是2個多月前和人喝酒起了糾紛，因聽對說嗆聲自稱是「太平茶行的」才會去開槍洩忿，至於犯案用的改造長槍則是已故父親留下來的。對於在哪兒喝酒，又是和誰起糾紛，他都沈默不語。

警方找到少年犯案後搭乘的白牌計程車，初步已排除涉案。另外，少年雖是太平人，但平日租住在北屯，警方正進一步清查其背景。

另外，有人目擊少年開槍打完了一個彈匣還繼續換下一個，等子彈打完才走到路口轉角離開，警方也在現場找到槍擊後留下的兩個彈匣。

