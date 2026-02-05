「太平茶行」槍擊案目擊者：嫌犯打完彈匣再換一個 子彈用完才離開

台中市太平區中山路三段的「太平茶行」茶坊上午10時許被人開了至少20餘槍，店外的玻璃和外牆上彈痕累累，有人目擊開槍的少年打完了一個彈匣還繼續換下一個，等子彈打完才走到路口轉角離開。

案件發生時，附近民眾原以為是有人提早過年放鞭炮，但聽到聲響比鞭炮要大了許多，跑出來一看才知是有人開槍。一位婦人說，她趕近跑回去，和兒子躲起來，深怕被子彈打到。

據附近民眾說，「太平茶行」茶坊平常白天沒什麼人，尤其是深夜11、12時人最多，還經常可以看到豪車停放。因此選擇白天沒人的時候開槍，沒有造成傷亡，「那很明顯是警告意味的啦！」

相對於有人敢說幾句，媒體記者今到場街訪時，許多人對此案多不願表示意見，或技巧性的說「我工作很忙，沒有注意」避談此事，深怕自己惹上麻煩。

一位資深刑警說，「這類情型台北比較多，我們正在進一步追查」。