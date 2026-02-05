「太平茶行」槍擊案目擊者：嫌犯打完彈匣再換一個 子彈用完才離開
台中市太平區中山路三段的「太平茶行」茶坊上午10時許被人開了至少20餘槍，店外的玻璃和外牆上彈痕累累，有人目擊開槍的少年打完了一個彈匣還繼續換下一個，等子彈打完才走到路口轉角離開。
案件發生時，附近民眾原以為是有人提早過年放鞭炮，但聽到聲響比鞭炮要大了許多，跑出來一看才知是有人開槍。一位婦人說，她趕近跑回去，和兒子躲起來，深怕被子彈打到。
據附近民眾說，「太平茶行」茶坊平常白天沒什麼人，尤其是深夜11、12時人最多，還經常可以看到豪車停放。因此選擇白天沒人的時候開槍，沒有造成傷亡，「那很明顯是警告意味的啦！」
相對於有人敢說幾句，媒體記者今到場街訪時，許多人對此案多不願表示意見，或技巧性的說「我工作很忙，沒有注意」避談此事，深怕自己惹上麻煩。
一位資深刑警說，「這類情型台北比較多，我們正在進一步追查」。
據了解，涉嫌犯案的17歲少年犯案後自行搭計程車帶著犯案用的改造長槍到市警第四分局投案，還把槍枝來源推給「已故的友人」雖然如此，但一個少年如何會有槍又能開槍，其中充滿疑點，警方正進一步擴大偵辦。
