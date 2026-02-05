影／中市17歲少年狠掃茶坊20餘槍 帶著槍搭計程車投案

台中市太平區中山路三段的「太平茶行」茶坊上午10時許被人開了至少20餘槍。警方初步調查，17歲少年犯案後自行搭計程車帶著犯案用的改造長槍到市警第四分局投案，雖然如此，但一個少年如何會有槍又能開槍，其中充滿疑點，警方正進一步擴大偵辦。

據了解，這名17歲少年家住太平，但國中後就沒有繼續讀書。他在犯案後，懂得自行投案，還把槍枝來源推給「已故的友人」，而且到案後大部分時間保持沉默，都讓警方感覺案情並不單純。

據了解，商家因未營業無人受傷，警方說側面了解，少年疑因與茶行人員日前酒後有糾紛，心生不滿才會開槍。