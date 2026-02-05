影／中市17歲少年狠掃茶坊20餘槍 帶著槍搭計程車投案
台中市太平區中山路三段的「太平茶行」茶坊上午10時許被人開了至少20餘槍。警方初步調查，17歲少年犯案後自行搭計程車帶著犯案用的改造長槍到市警第四分局投案，雖然如此，但一個少年如何會有槍又能開槍，其中充滿疑點，警方正進一步擴大偵辦。
據了解，這名17歲少年家住太平，但國中後就沒有繼續讀書。他在犯案後，懂得自行投案，還把槍枝來源推給「已故的友人」，而且到案後大部分時間保持沉默，都讓警方感覺案情並不單純。
據了解，商家因未營業無人受傷，警方說側面了解，少年疑因與茶行人員日前酒後有糾紛，心生不滿才會開槍。
下午2時30分時，少年已經押解回太平警分局進一步偵辦。警方鑑識人員仍然在太平茶行外進行鑑識，可以很清楚的看到茶行的一、二樓玻璃和牆上彈痕累累。警方也就少年是否背後有幫派背景進一步承辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言