台中少年持長槍掃射茶行20多槍是酒後洩憤？資深警分析江湖「眉角」

台中市太平區茶行在今早10時許，被一名17歲少年持改造長槍，掃射20多槍，未造成人員傷亡，少年在案發後向第四警分局投案，繳出涉案改造槍支，少年辯稱是酒後衝突導致，資深刑警分析，通常開槍恐嚇營業場所的槍手，都有「幕後人士」指使。

資深刑警表示，黑道有利益糾紛，若要示威，通常不會選擇以開槍掃射方式，若要使用到開槍掃射恐嚇，不乏是有計畫性的布局，通常一把黑市的改造長、短槍，價格都在數萬元至十萬元之間。

刑警指出，過去槍砲彈藥刀械管制條例規定，持有改造槍支的刑度是3年以上，而制式槍支是5年以上，所以若要開槍示威，會選擇改造槍支，但修法後，兩者刑期都是5年以上，不過因改造槍支的入手難度較低，作案仍會以改造槍支為主。

刑警也說，未成年涉犯刑案，都會以少年事件處理法處置，因為國家法律對未成年人有相關保護機制，涉及5年、7年甚至是無期徒刑以上的重罪時，都會減刑二分之一，此案少年持改造槍支犯案，動機若僅是酒後口角糾紛，啟人疑竇。

刑警指出，過去台灣知名的大型幫會，若有槍手出面處理江湖恩怨，通常幫中大佬會處理好安家費，所費不貲，不過隨著時代演變，有些較無制度、系統的角頭，要找槍手出面，不一定會承諾安家費，甚至還會成為棄子，有時槍手自己想要「建立名聲」，讓角頭欠下江湖人情債，也會動手，動機通常是為名為利。

刑警舉例，2022年台中市西屯區知名電子遊藝場菲力國王遭槍擊，當時詹姓槍手犯案後即到台南投案，但案發前台南白河之子程子鎮就曾在網路高調發布恐嚇影片，被檢警認定是「藏鏡人」，事後除了詹被判刑之外，程也被認定是該起槍擊案的教唆者，判刑6年6月。 台中市太平區一間茶行在今早被一名少年持槍掃射，玻璃門滿布彈孔。圖/民眾提供。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康