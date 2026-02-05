多件航空郵包運毒指向他！毒梟「安哥」通緝三年終落網

刑事局南部打擊犯罪中心偵辦多起航空郵包藏毒品案件，鎖定跨國運毒集團毒梟，發現新北市53歲的「安哥」林姓男子是台灣端毒梟，曾多次以各種手法走私毒品遭通緝。警方拘捕他又查獲1.8公斤海洛因，將他移送法辦後直接入監。

據了解，「安哥」運毒集團幕後主持人就是林姓男子，他自2003年便因走私41塊海洛因磚，判刑15年，出獄後又再涉毒，2021年又桃園警方查獲以進口微波爐名義，在包裝箱內夾藏19公斤大麻，後來再另涉走私毒品案，經新北地院判刑13年，因沒報到執行，2023年1月新北地檢署對他發布通緝。

刑事局南打中心追查航空郵包運毒案，查獲多件跨國運毒案台灣端的收件人，發現收件人在層層關係中，最後都出現「安哥」林姓男子，經長期跟監蒐證，發現林在逃亡期間藏匿北部地區，以計程車出入，藏匿出租套房及旅館，並向不知情的朋友以借房間放個人物品，藏的卻是毒品，自己則隱身幕後跨國運毒。

警方鎖定林男藏匿新北市三重區，住在女友的承租的套房，1月21日與新北、高雄警方及保二總隊員警，持搜索票攻入套房，查扣海洛因1.8公斤、第二級毒品依托咪酯1公斤、疑販毒所得現金20萬元、電子磅秤、手機、等證物，才拘捕他到案。警詢後解送高雄地檢署，檢察官複訊後直接將他發監執行。 刑事局南打中心查獲「安哥」林姓男子涉跨國運毒。記者林保光／翻攝 刑事局南打中心查獲「安哥」林姓男子涉跨國運毒。記者林保光／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885