影／鐵皮屋KTV開毒品轟趴 南警逮12名越南移工5名逾期居留

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康警分局掌握新市區一間非法越式KTV，常有移工相約開毒品轟趴，昨凌晨與善化警分局等出擊，當場逮捕12名越南男女移工，其中5名逾期居留，現場查獲二級毒品原料及毒品咖啡包等，全案依毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

永康分局上月中旬掌握線報，在新市區有一間不起眼鐵皮屋，非法從事越式KTV，專供越南籍移工通宵開毒品轟趴 ；且為規避警察機關查緝，平時門禁森嚴，幾乎不對陌生人開放，設有層層關卡增加查緝難度。

永康、善化警分局、移民署台南專勤隊、保安警察第三總隊警犬隊及保安警察大隊特殊警力編組共同組成專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦。

專案小組經多日蒐證，昨凌晨0時許見時機成熟，持台南地檢、地院核發拘票及搜索票強勢攻堅，當時25歲丁姓主嫌共9男3女正飲酒作樂，面對警方突襲攻堅全傻眼就範。

警方並動用緝毒犬起獲大量毒品，在舞池、櫃檯、包廂等處，查獲二級毒品原料 （379.6克）、毒品咖啡包168包（440克）、第三級毒品K他命42包（41.9克）、監視器設備、鏡頭及贓款10萬元整。

經查，丁嫌等12人全為越南籍移工，5人逾期居留，警詢後依毒品危害防制條例等罪嫌送辦，5人逾期居留， 將另由移民署安排解送出境。

永康警分局長洪榮宏強調，警方將持續強化反毒作為，採取毒品零容忍態度，結合跨機關力量，向上溯源追查毒品來源，守護市民生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南新市區一處鐵皮屋KTV傳出開毒品轟趴，警方攻堅逮捕12名越南移工，現場並查扣毒品。記者謝進盛／翻攝
台南新市區一處鐵皮屋KTV傳出開毒品轟趴，警方攻堅逮捕12名越南移工，現場並查扣毒品。記者謝進盛／翻攝

毒品 移工 台南
