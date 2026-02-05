聽新聞
0:00 / 0:00
影／小吃店用餐他突持剪刀攻擊顧客 涉案者母親：他精神不佳
台中市林姓男子在昨晚7時許在北區一間小吃店用餐時，突持剪刀朝另名劉姓顧客攻擊，造成劉男右肩受傷送醫，警方今天凌晨將林男查緝到案，據林母透露，林男精神狀況不佳，有就醫紀錄，全案今警詢後依傷害、恐嚇公眾罪送辦。
警方調查，林姓男子（50歲）精神狀況不佳，昨晚與母親在北區漢口路三段一間小吃店用餐，當時劉男（41歲）與其女性友人也在店內用餐，雙方並無交談，劉男起身穿外套時，疑突觸動林男神經，林男持隨身攜帶類似剪刀的利刃，朝劉男攻擊。
店家趕緊通報警消到場，劉男是右肩近鎖骨遭刺傷，送醫時意識清楚，無生命危險。
林男案發後逃逸，警方成立專案小組偵辦，今天凌晨2時許，在北區林男住處將其查緝到案，林男在警詢時前言不對後語、答非所問，犯案用的剪刀也被林男棄置，尚未查獲，全案警詢後將依傷害、恐嚇公眾罪送辦。
第二警分局長鍾承志表示，對於任何暴力不法行為，警方絕不寬貸，必定迅速查辦、依法究責，以維護市民生命安全與社會秩序，展現警方打擊犯罪的決心與行動力。
民眾如於公共場所遇有可疑人士或突發衝突，請務必保持冷靜，避免正面衝突，第一時間撥打 110 通報警方。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言