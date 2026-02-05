快訊

影／小吃店用餐他突持剪刀攻擊顧客 涉案者母親：他精神不佳

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在昨晚7時許在北區一間小吃店用餐時，突持剪刀朝另名劉姓顧客攻擊，造成劉男右肩受傷送醫，警方今天凌晨將林男查緝到案，據林母透露，林男精神狀況不佳，有就醫紀錄，全案今警詢後依傷害、恐嚇公眾罪送辦。

警方調查，林姓男子（50歲）精神狀況不佳，昨晚與母親在北區漢口路三段一間小吃店用餐，當時劉男（41歲）與其女性友人也在店內用餐，雙方並無交談，劉男起身穿外套時，疑突觸動林男神經，林男持隨身攜帶類似剪刀的利刃，朝劉男攻擊。

店家趕緊通報警消到場，劉男是右肩近鎖骨遭刺傷，送醫時意識清楚，無生命危險。

林男案發後逃逸，警方成立專案小組偵辦，今天凌晨2時許，在北區林男住處將其查緝到案，林男在警詢時前言不對後語、答非所問，犯案用的剪刀也被林男棄置，尚未查獲，全案警詢後將依傷害、恐嚇公眾罪送辦。

第二警分局長鍾承志表示，對於任何暴力不法行為，警方絕不寬貸，必定迅速查辦、依法究責，以維護市民生命安全與社會秩序，展現警方打擊犯罪的決心與行動力。

民眾如於公共場所遇有可疑人士或突發衝突，請務必保持冷靜，避免正面衝突，第一時間撥打 110 通報警方。

台中市林姓男子昨天在北區小吃店持剪刀攻擊同店顧客，今天凌晨落網。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子昨天在北區小吃店持剪刀攻擊同店顧客，今天凌晨落網。記者陳宏睿／翻攝

相關新聞

南苗市場恐慌！男持刀拒捕 砍警遭擊斃

四十歲鍾姓男子昨天在苗栗市南苗市場持刀，引發恐慌，警方趕抵，鍾激動拒捕砍傷朱姓員警，遭警方開槍擊中胸部，送醫不治；朱頭部...

【即時短評】苗栗連3起街頭砍人案 社安網為何一再漏接？

法院七年多前就認定再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高的鍾姓男子，未料，去年四月監護出院後，今天再犯街頭持刀砍傷警察案...

影／小吃店用餐他突持剪刀攻擊顧客 涉案者母親：他精神不佳

台中市林姓男子在昨晚7時許在北區一間小吃店用餐時，突持剪刀朝另名劉姓顧客攻擊，造成劉男右肩受傷送醫，警方今天凌晨將林男查...

遭擊斃男子為輔導個案 專家：應留意精神症狀變化

拒捕遭擊斃的鍾姓男子是苗栗衛生局精神疾病輔導個案，過去有過傷害前科，案發前失聯。專家提醒，輔導個案若出現明顯行為改變或精...

台南養生館男持刀隨機攻擊2路人 無法控制有反覆犯罪之虞遭裁押

29歲陳姓男子疑似因感情受挫，昨晚8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方...

【即時短評】南苗市場傷警案 高風險再犯個案社安網「漏」接？有待補破

法院7年多前就認定再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高的鍾姓男子，未料，去年4月監護出院後，今天在苗栗南苗市場犯下街頭...

