影／小吃店用餐他突持剪刀攻擊顧客 涉案者母親：他精神不佳

台中市林姓男子在昨晚7時許在北區一間小吃店用餐時，突持剪刀朝另名劉姓顧客攻擊，造成劉男右肩受傷送醫，警方今天凌晨將林男查緝到案，據林母透露，林男精神狀況不佳，有就醫紀錄，全案今警詢後依傷害、恐嚇公眾罪送辦。

警方調查，林姓男子（50歲）精神狀況不佳，昨晚與母親在北區漢口路三段一間小吃店用餐，當時劉男（41歲）與其女性友人也在店內用餐，雙方並無交談，劉男起身穿外套時，疑突觸動林男神經，林男持隨身攜帶類似剪刀的利刃，朝劉男攻擊。

店家趕緊通報警消到場，劉男是右肩近鎖骨遭刺傷，送醫時意識清楚，無生命危險。

林男案發後逃逸，警方成立專案小組偵辦，今天凌晨2時許，在北區林男住處將其查緝到案，林男在警詢時前言不對後語、答非所問，犯案用的剪刀也被林男棄置，尚未查獲，全案警詢後將依傷害、恐嚇公眾罪送辦。

第二警分局長鍾承志表示，對於任何暴力不法行為，警方絕不寬貸，必定迅速查辦、依法究責，以維護市民生命安全與社會秩序，展現警方打擊犯罪的決心與行動力。