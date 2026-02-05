遭擊斃男子為輔導個案 專家：應留意精神症狀變化

拒捕遭擊斃的鍾姓男子是苗栗衛生局精神疾病輔導個案，過去有過傷害前科，案發前失聯。專家提醒，輔導個案若出現明顯行為改變或精神症狀惡化，應及早轉介醫療與社政資源。

鍾姓男子七年多前因衝突持鐮刀砍傷病友，法院當時依傷害罪判刑一年四月；並依司法鑑定報告顯示，鍾長期吸食安非他命及酗酒，患有器質性精神病，認為再犯可能性高，宣告保安處分監護三年。

鍾男去年四月監護結束，由苗栗縣心理健康中心輔導。據了解，社工人員定期訪視，鍾男配合度低，社工常追著跑，三日晚上鍾沒回家，心健中心接獲通報聯繫，鍾接通飆罵社工，後來就失聯，昨天被警方擊斃。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，絕大多數精神疾病患者不具攻擊性，也不是潛在加害者，不應汙名化單純以「曾有精神疾病史」來解釋個別暴力事件。他認為，心理衛生社工往往一個人負責多件個案，聯絡不上或聯絡時發現疑似精神症狀不穩定，只能提醒家屬或建議返診，除非有精神衛生法自傷傷人情況，才請警方協助送醫。

蘇柏文說，真正降低風險方式，是讓「有需要的人持續被醫療與社會支持系統接住」。個案出現明顯行為改變或精神症狀惡化時，應及早由家屬、社區或相關單位協助轉介醫療與社政資源。

中正大學犯防系教授鄭瑞隆說，鍾男為衛生局列管人口，推測有攻擊型精神疾病；台南陳男可能是精神疾病、性格問題，也可能當下無法控制情緒；各縣市心理衛生中心建議增加人力，強化社會安全網。事件後，要避免發生模仿效應。