聽新聞
0:00 / 0:00

遭擊斃男子為輔導個案 專家：應留意精神症狀變化

聯合報／ 記者范榮達鄭國樑胡蓬生黃于凡／連線報導

拒捕遭擊斃的鍾姓男子是苗栗衛生局精神疾病輔導個案，過去有過傷害前科，案發前失聯。專家提醒，輔導個案若出現明顯行為改變或精神症狀惡化，應及早轉介醫療與社政資源。

鍾姓男子七年多前因衝突持鐮刀砍傷病友，法院當時依傷害罪判刑一年四月；並依司法鑑定報告顯示，鍾長期吸食安非他命及酗酒，患有器質性精神病，認為再犯可能性高，宣告保安處分監護三年。

鍾男去年四月監護結束，由苗栗縣心理健康中心輔導。據了解，社工人員定期訪視，鍾男配合度低，社工常追著跑，三日晚上鍾沒回家，心健中心接獲通報聯繫，鍾接通飆罵社工，後來就失聯，昨天被警方擊斃。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，絕大多數精神疾病患者不具攻擊性，也不是潛在加害者，不應汙名化單純以「曾有精神疾病史」來解釋個別暴力事件。他認為，心理衛生社工往往一個人負責多件個案，聯絡不上或聯絡時發現疑似精神症狀不穩定，只能提醒家屬或建議返診，除非有精神衛生法自傷傷人情況，才請警方協助送醫。

蘇柏文說，真正降低風險方式，是讓「有需要的人持續被醫療與社會支持系統接住」。個案出現明顯行為改變或精神症狀惡化時，應及早由家屬、社區或相關單位協助轉介醫療與社政資源。

中正大學犯防系教授鄭瑞隆說，鍾男為衛生局列管人口，推測有攻擊型精神疾病；台南陳男可能是精神疾病、性格問題，也可能當下無法控制情緒；各縣市心理衛生中心建議增加人力，強化社會安全網。事件後，要避免發生模仿效應。

衛福部 中正大學 精神疾病 安非他命 社工
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

【即時短評】苗栗連3起街頭砍人案 社安網為何一再漏接？

會所助精神疾病經驗者重啟人生 新書記錄復元歷程

無畏疾病考上台大！CAR-T首例兒癌個案 邊輸注8百萬藥劑、邊查學測成績

【即時短評】南苗市場傷警案 高風險再犯個案社安網「漏」接？有待補破

相關新聞

台南養生館男持刀隨機攻擊2路人 無法控制有反覆犯罪之虞遭裁押

29歲陳姓男子疑似因感情受挫，昨晚8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方...

【即時短評】苗栗連3起街頭砍人案 社安網為何一再漏接？

法院七年多前就認定再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高的鍾姓男子，未料，去年四月監護出院後，今天再犯街頭持刀砍傷警察案...

影／鍾東錦探視南苗市場衝突見義勇為傷者 院方：左掌功能可復元

苗栗市南苗市場今天清晨發生鍾姓男子持刀拒捕遭警方開槍擊中身亡，全案造成1死2傷，其中羅姓男子協助警員壓制鍾男，但被警方的...

遭擊斃男子為輔導個案 專家：應留意精神症狀變化

拒捕遭擊斃的鍾姓男子是苗栗衛生局精神疾病輔導個案，過去有過傷害前科，案發前失聯。專家提醒，輔導個案若出現明顯行為改變或精...

南苗市場恐慌！男持刀拒捕 砍警遭擊斃

四十歲鍾姓男子昨天在苗栗市南苗市場持刀，引發恐慌，警方趕抵，鍾激動拒捕砍傷朱姓員警，遭警方開槍擊中胸部，送醫不治；朱頭部...

觀察站／法律嚇阻 不如源頭保護

偷拍兒少性影像犯行因法律見解不同，讓「法院判決像月亮，初一十五不一樣」，不僅個案量刑落差懸殊，連同一案一、二審法院適用法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。