觀察站／法律嚇阻 不如源頭保護

偷拍兒少性影像犯行因法律見解不同，讓「法院判決像月亮，初一十五不一樣」，不僅個案量刑落差懸殊，連同一案一、二審法院適用法條也歧異，刑度起伏宛如坐「大怒神」，民眾霧裡看花更無所適從，如此亂象可歸咎「立法密度不足」。

刑法妨害性隱私及不實性影像罪章，分別以第三一九之一條規定「未經同意」拍攝性影像，第三一九之二條規範「強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願之方法」拍攝性影像，清楚區分構成要件和刑度輕重。

兒少性剝削防制條例不如刑法明確，第卅六條第一項未寫明是否包括「未經同意」拍攝兒少性影像，衍生法律問題，多年來同樣類型案件在不同法院、不同審級「各唱各的調」，得出截然不同量刑結果，昨天才由大法庭一錘定音，提升裁判可預測性。

裁定公布後，民團反對，主張應加重刑責，但大法庭並非宣告「單純偷拍」不必判重刑，依第卅六條第一項規定法定刑最輕一年，最重可判七年；裁定將拍攝兒少性影像罪責評價層級化，依犯行手段輕重、違法強度，對應不同刑度，符合罪刑法定原則。

數位性暴力犯罪是不可忽視議題，龐大市場利益誘惑，讓偷拍案層出不窮，網路科技、社群平台發達，助長兒少性影像擴散快速，讓傷害加劇。

刑法終究只是嚇阻手段，不是治本解方，政府應思考如何完善配套，斷絕兒少性剝削平台，矯治偷拍者、性犯罪者成癮問題，從源頭保護兒少。