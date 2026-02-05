聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／法律嚇阻 不如源頭保護

聯合報／ 本報記者林孟潔

偷拍兒少性影像犯行因法律見解不同，讓「法院判決像月亮，初一十五不一樣」，不僅個案量刑落差懸殊，連同一案一、二審法院適用法條也歧異，刑度起伏宛如坐「大怒神」，民眾霧裡看花更無所適從，如此亂象可歸咎「立法密度不足」。

刑法妨害性隱私及不實性影像罪章，分別以第三一九之一條規定「未經同意」拍攝性影像，第三一九之二條規範「強暴、脅迫、恐嚇或其他違反本人意願之方法」拍攝性影像，清楚區分構成要件和刑度輕重。

兒少性剝削防制條例不如刑法明確，第卅六條第一項未寫明是否包括「未經同意」拍攝兒少性影像，衍生法律問題，多年來同樣類型案件在不同法院、不同審級「各唱各的調」，得出截然不同量刑結果，昨天才由大法庭一錘定音，提升裁判可預測性。

裁定公布後，民團反對，主張應加重刑責，但大法庭並非宣告「單純偷拍」不必判重刑，依第卅六條第一項規定法定刑最輕一年，最重可判七年；裁定將拍攝兒少性影像罪責評價層級化，依犯行手段輕重、違法強度，對應不同刑度，符合罪刑法定原則。

數位性暴力犯罪是不可忽視議題，龐大市場利益誘惑，讓偷拍案層出不窮，網路科技、社群平台發達，助長兒少性影像擴散快速，讓傷害加劇。

刑法終究只是嚇阻手段，不是治本解方，政府應思考如何完善配套，斷絕兒少性剝削平台，矯治偷拍者、性犯罪者成癮問題，從源頭保護兒少。

偷拍 兒少 法律 隱私
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

大法庭認「偷拍兒少不涉違反意願」不必重罰 衛福部：偷拍均於法不容

終結亂象！大法庭重要裁定出爐 單純偷拍兒少性影像不構成7年以上重罪

南苗市場持刀拒捕男7年前也曾持刀砍病友 量刑1年4個月監護3年

台積電工程師至咖啡廳裝針孔...警擴大偵辦 他還在住家偷拍來訪女友人

相關新聞

台南養生館男持刀隨機攻擊2路人 無法控制有反覆犯罪之虞遭裁押

29歲陳姓男子疑似因感情受挫，昨晚8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方...

【即時短評】苗栗連3起街頭砍人案 社安網為何一再漏接？

法院七年多前就認定再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高的鍾姓男子，未料，去年四月監護出院後，今天再犯街頭持刀砍傷警察案...

影／鍾東錦探視南苗市場衝突見義勇為傷者 院方：左掌功能可復元

苗栗市南苗市場今天清晨發生鍾姓男子持刀拒捕遭警方開槍擊中身亡，全案造成1死2傷，其中羅姓男子協助警員壓制鍾男，但被警方的...

遭擊斃男子為輔導個案 專家：應留意精神症狀變化

拒捕遭擊斃的鍾姓男子是苗栗衛生局精神疾病輔導個案，過去有過傷害前科，案發前失聯。專家提醒，輔導個案若出現明顯行為改變或精...

南苗市場恐慌！男持刀拒捕 砍警遭擊斃

四十歲鍾姓男子昨天在苗栗市南苗市場持刀，引發恐慌，警方趕抵，鍾激動拒捕砍傷朱姓員警，遭警方開槍擊中胸部，送醫不治；朱頭部...

觀察站／法律嚇阻 不如源頭保護

偷拍兒少性影像犯行因法律見解不同，讓「法院判決像月亮，初一十五不一樣」，不僅個案量刑落差懸殊，連同一案一、二審法院適用法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。