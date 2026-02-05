法院見解不一！偷拍女童下體 曾判無罪

大法庭昨裁定偷拍不構成兒少性剝削條例「違反本人意願」加重刑度要件，在此之前各級法院就單純偷拍兒少私密部位是否算違反意願、是否屬性剝削等，實務上見解不一，量刑也不同，重則依同法第卅六條第三項論處，多案判刑逾四年，有的依同法第卅六條第一項，或以刑法妨害秘密罪輕判，甚至有無罪確定判決。

台南市施姓男子三年前八度闖入某國小女廁，在隔壁廁間拿手機偷拍四名女童下體，台南地院認為無論同法第一項或第三項，皆必須限於兒少在「性活動」過程中被拍攝為要件，偷拍私密部位應論處刑法妨害秘密罪，屬告訴乃論，被害人未提告，判決無罪，外界譁然。

此見解率先是最高法院刑五庭二○二四年提出，之後被台南高分院、台南地院引用作成判決，屬實務上少數、罕見意見。大法庭昨裁定理由已敘明構成要件不局限於「性活動」，只要偷拍兒少隱私部位就違法，推翻上述見解。

大法庭審理偷拍法律爭議，曾邀台大法律系特聘教授王皇玉、教授謝煜偉、成功大學法律系教授李佳玟，提供法律意見，三人「意見一致」，認為偷拍不適用同法第卅六條第三項論處重罪，而應依第卅六條第一項處一年以上七年以下徒刑。

王皇玉認為「未經同意」是一種漠視，本質上不能理解成「剝奪自由」，更不能進一步擬制為「違反意願」，若要適用第卅六條第三項，至少要有「低度強制手段」，但偷拍未使用強制手段，僅能依第卅六條第一項規定處罰。

李佳玟指第卅六條第三項強調以特定手段操控、扭曲被害人決定，兒少不知情下被偷拍，不是行為人以手段妨礙，若將「不告知、未告知」推論成「違反意願」，等同以解釋改變條文規定，有違反罪刑法定原則疑慮。

謝煜偉認為，單純拍攝兒少隱私部位仍屬對兒少性剝削行為，但是利用被害人不知情狀態，並未壓制被害人的意思決定，違法強度未達重罪程度，不適用第卅六條第三項。

他認為若行為人進一步引導兒少「擺拍」，可用同條第二項處罰，透過層級化解釋，釐清條文各項次輕重，才能精確落實保護兒少免於性剝削立法目的。