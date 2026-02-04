【即時短評】苗栗連3起街頭砍人案 社安網為何一再漏接？

快訊

聯合報／ 本報記者范榮達

法院七年多前就認定再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高的鍾姓男子，未料，去年四月監護出院後，今天再犯街頭持刀砍傷警察案，社安網怎麼「漏」？有待檢討精進補破。

苗栗市四個月內發生三件街頭砍人案，台北車站、捷運中山站去年十二月十九日張文案更是駭人，民眾上街的人身安全亮起紅燈，苗栗縣政府去年十月就啟動跨機關勾稽，毒品有暴力傷害紀錄的高風險個案，但鍾男吸毒已是多年前的事，並沒有被心理健康中心及警方列為加強訪查對象，成為第一漏。

此外，鍾男七年多前持鐮刀砍傷女病友，法院調查審理時，就鍾男不規律就醫、服藥，數次持刀攻擊，及脫序行為等，認為鍾深受器質性精神病、思覺失調症之影響而有被害妄想症狀，再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高，亦有危害公共安全之虞，因此依保安處分執行法規定，宣告監護三年，結果去年四月出院，社安網沒有接手又一漏。

鍾男出院後，游走苗栗縣各醫院，就醫不穩定，且服從性低，去年九月開始不就醫，社安網並沒有及時介入，各個網絡平台都無法確認鍾的狀況，成了掌握的盲點。

心健中心列管輔導訪視成了最後一道關卡，鍾男前天情緒不穩噪動離家，心健中心社工接獲通報，也趕往訪視，但不見鍾的人影，接了一通電話，回應也只是飆罵，隨後就失聯，因鍾男時沒有自傷或傷人之虞，社工因此沒有通報，防止南苗市場今天不幸事件發生，也失之交臂。

個案狀況萬千也複雜，鍾男就是一例，社安網就各個環節檢討精進，跨單位直的、橫的聯繫無縫接軌，社安網才能給人民最高規格的安全保障。

法院七年多前就認定再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高的鍾姓男子，今天再犯街頭持刀砍傷警察案，社安網有待檢討精進補破。圖／民眾提供
