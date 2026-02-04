台南養生館男持刀隨機攻擊2路人 無法控制有反覆犯罪之虞遭裁押
29歲陳姓男子疑似因感情受挫，昨晚8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方，經警方當場制伏並隨即以現行犯逮捕，將2傷者送醫救治，檢方今下午複訊後依殺人未遂罪嫌認他犯嫌重大，且有反覆侵害他人及逃亡之虞向台南地院聲押，法官晚間裁定羈押。
台南地院指出，經法官訊問陳男後，認以其供述、卷內事證等，足認他涉犯殺人未遂、傷害等罪，犯罪嫌疑重大。
同時，審酌檢察官羈押聲請書所提出的事證，陳男居無定所，且所犯殺人未遂罪為最輕本刑5年以上重罪，有相當理由足認逃亡之虞；陳男隨機攻擊路人，且法敵對意識強烈，另自承犯案時無法控制自己行為，自我約束能力不高，有反覆實施殺人罪及傷害罪之虞。
台南地院表示，為確保大眾免受暴力行為傷害等公共利益，與陳男人身自由及防禦權受限制程度後，認應予羈押。
