【即時短評】南苗市場傷警案 高風險再犯個案社安網「漏」接？有待補破

聯合報／ 本報記者范榮達

法院7年多前就認定再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高的鍾姓男子，未料，去年4月監護出院後，今天在苗栗南苗市場犯下街頭持刀砍傷警察案，社安網怎麼「漏」？有待檢討精進補破。

苗栗市4個月內發生3件街頭砍人案，台北車站、捷運中山站去年12月19日張文案更是駭人，民眾上街的人身安全亮起紅燈，苗栗縣政府去年10月就啟動跨機關勾稽，毒品有暴力傷害紀錄的高風險個案，但鍾男吸毒已是多年前的事，未被心理健康中心及警方列為加強訪查對象，成為第一漏。

此外，鍾男7年多前持鐮刀砍傷女病友，法院調查審理時，就鍾男不規律就醫、服藥，數次持刀攻擊，及脫序行為等，認為鍾深受器質性精神病、思覺失調症之影響而有被害妄想症狀，再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高，亦有危害公共安全之虞，因此依保安處分執行法規定，宣告監護3年，結果去年4月出院，社安網沒有接手又一漏。

鍾男出院後，游走苗栗縣各醫院，就醫不穩定，且服從性低，去年9月開始不就醫，社安網卻沒有及時介入，各個網絡平台都無法確認鍾男的最新狀況，成了掌握的盲點。

心健中心列管輔導訪視成了最後一道關卡，鍾男前天情緒不穩噪動離家，心健中心社工接獲通報，也趕往訪視，但不見鍾的人影，接了一通電話，回應也只是飆罵，隨後就失聯。由於鍾男時沒有自傷或傷人之虞，社工因此沒有通報，防止南苗市場今天不幸事件發生的機會，也失之交臂。

個案狀況萬千也複雜，鍾男就是一例，社安網就各個環節檢討精進，跨單位直的、橫的聯繫無縫接軌，社安網才能給人民最高規格的安全保障。

法院7年多前就認定再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高的鍾姓男子，今天再犯街頭持刀砍傷警察案，社安網有待檢討精進補破。圖／民眾提供
法院7年多前就認定再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高的鍾姓男子，今天再犯街頭持刀砍傷警察案，社安網有待檢討精進補破。圖／民眾提供

社工 苗栗縣 毒品
相關新聞

台南養身館男持刀隨機攻擊2路人 檢改依殺人未遂罪嫌聲押

29歲陳姓男子疑因感情受挫，昨晚8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方，...

影／南苗市場衝突事件釀1死2傷 警政署長：支持警方用槍時機

苗栗市南苗市場今天清晨發生鍾姓男子持折疊刀攻擊處理員警的衝突事件，造成1死2傷，警政署長張榮興下午與縣長鍾東錦一起前往衛...

台南養生館男持刀隨機攻擊2路人 無法控制有反覆犯罪之虞遭裁押

29歲陳姓男子疑似因感情受挫，昨晚8時許竟持工作用的足療刀在馬路上隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方...

【即時短評】南苗市場傷警案 高風險再犯個案社安網「漏」接？有待補破

法院7年多前就認定再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高的鍾姓男子，未料，去年4月監護出院後，今天在苗栗南苗市場犯下街頭...

影／鍾東錦探視南苗市場衝突見義勇為傷者 院方：左掌功能可復元

苗栗市南苗市場今天清晨發生鍾姓男子持刀拒捕遭警方開槍擊中身亡，全案造成1死2傷，其中羅姓男子協助警員壓制鍾男，但被警方的...

南苗市場持刀拒捕遭警開槍擊斃案 檢察官6日解剖調查死因

40歲鍾姓男子今天在苗栗市南苗市場持刀拒捕，遭警開槍擊中胸部死亡案，檢察官相驗，家屬情緒平靜，並沒有意見，檢察官擇定2月...

