【即時短評】南苗市場傷警案 高風險再犯個案社安網「漏」接？有待補破

法院7年多前就認定再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高的鍾姓男子，未料，去年4月監護出院後，今天在苗栗南苗市場犯下街頭持刀砍傷警察案，社安網怎麼「漏」？有待檢討精進補破。

苗栗市4個月內發生3件街頭砍人案，台北車站、捷運中山站去年12月19日張文案更是駭人，民眾上街的人身安全亮起紅燈，苗栗縣政府去年10月就啟動跨機關勾稽，毒品有暴力傷害紀錄的高風險個案，但鍾男吸毒已是多年前的事，未被心理健康中心及警方列為加強訪查對象，成為第一漏。

此外，鍾男7年多前持鐮刀砍傷女病友，法院調查審理時，就鍾男不規律就醫、服藥，數次持刀攻擊，及脫序行為等，認為鍾深受器質性精神病、思覺失調症之影響而有被害妄想症狀，再為持刀攻擊、危害他人犯行之可能性甚高，亦有危害公共安全之虞，因此依保安處分執行法規定，宣告監護3年，結果去年4月出院，社安網沒有接手又一漏。

鍾男出院後，游走苗栗縣各醫院，就醫不穩定，且服從性低，去年9月開始不就醫，社安網卻沒有及時介入，各個網絡平台都無法確認鍾男的最新狀況，成了掌握的盲點。

心健中心列管輔導訪視成了最後一道關卡，鍾男前天情緒不穩噪動離家，心健中心社工接獲通報，也趕往訪視，但不見鍾的人影，接了一通電話，回應也只是飆罵，隨後就失聯。由於鍾男時沒有自傷或傷人之虞，社工因此沒有通報，防止南苗市場今天不幸事件發生的機會，也失之交臂。