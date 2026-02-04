影／鍾東錦探視南苗市場衝突見義勇為傷者 院方：左掌功能可復元
苗栗市南苗市場今天清晨發生鍾姓男子持刀拒捕遭警方開槍擊中身亡，全案造成1死2傷，其中羅姓男子協助警員壓制鍾男，但被警方的流彈擊中左手掌，苗栗縣長鍾東錦下午到苗栗市大千綜合醫院探視見義勇為羅姓男子。鍾東錦強調，今天這起衝突事件並非隨機殺人案，凶嫌患病但已有一段時間未接受治療，日後有類似情況，希望醫療院所能通報警方、衛生局、苗栗心健中心，一起來關心。
「病患家人一定要先接納他！」鍾東錦強調，死亡的鍾姓男子已有一段時間未接受治療，這類情緒失控的個案，他呼籲 病患家人一定要先接納對方，並配合治療，今天警方為了顧及周遭鄉親的安全，在現場處置時開槍的執勤動作沒有錯，但不幸造成鍾男死亡，讓他感到遺憾，稍後他也會前往探視往生者的家屬，受傷警員及見義勇為的羅姓男子的醫療費用、賠償，縣府都會「扛起」負責。
大千綜合醫院院長徐千剛表示，受傷的羅姓男子左手掌第四掌指骨骨折，已完成手術，未來經復健，手掌功能可恢復正常不受影響。
